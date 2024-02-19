Бразилия отозвала посла в Израиле после признания президента персоной нон грата
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как его признали персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
По данным СМИ, решение стало ответом на вызов посла Бразилии в Министерство иностранных дел Израиля.
«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», - написали журналисты.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац 19 февраля объявил да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Министр вызвал бразильского посла Федерико Майеру для выговора.