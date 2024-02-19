19 февраля 2024, 20:47

Бразилия отозвала посла в Израиле после признания президента персоной нон грата

РИА «Новости»
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Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле для консультаций после того, как его признали персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

По данным СМИ, решение стало ответом на вызов посла Бразилии в Министерство иностранных дел Израиля.

«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», - написали журналисты.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 19 февраля объявил да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Министр вызвал бразильского посла Федерико Майеру для выговора.

Израиль Бразилия Международные отношения
19 февраля 2024, 20:37
Власти Испании не смогли подтвердить гибель перебежчика Кузьминова
Freepik
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Гражданская гвардия Испании пока не подтвердила информацию о якобы смерти в Аликанте перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в прошлом году российский военный вертолет. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба испанского ведомства.

«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», - сообщили в пресс-службе на запрос агентства.

О смерти Кузьминова сообщил итальянский ресурс Il Corrispondente. В заметке было сказано, что тело летчика нашли 13 февраля. В него выстрелили 12 раз, а потом переехали на автомобиле. Новость озаглавили: «Предатели долго не живут», она собрала множество гневных комментариев на украинском языке.

Отец погибшего при угоне летчика Никиты Кирьянова заявил, что не верит в смерть предателя в Испании. Ранее подобная новость уже появлялась в СМИ, но она оказалась фейком.

Вертолеты Военные Испания
19 февраля 2024, 18:42
Убившего котенка мужчину потребовали отправить в тюрьму в Турции
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В Турции история с издевательством над котенком, которого убил местный житель, вызвала резкий резонанс. Петиция с требованием посадить живодера в тюрьму набрала почти 250 тысяч подписей, сообщило РИА «Новости».

Прокуратора одного из районов Стамбула возбудила дело против местного жителя и потребовала заключить его под стражу на срок до четырех лет за жестокое обращение с животным. Гражданин Кельоглан избил котенка, а затем оставил его умирать.

Видеозапись издевательства над животным оказалась в Сети. Обвиняемый в ходе допроса признал свою вину. Петицию с требованием осудить и арестовать живодера подписали уже более 244 тысяч человек. Среди чаще всего встречающихся комментариев есть опасения, что «завтра он сделает то же самое с нашими детьми».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спасли кота после того, как над ним издевались живодеры. У бездомного животного были сильно повреждены лапы, в результате чего произошел некроз тканей. У четвероногого также было зафиксировано сильное истощение и обезвоживание. Врачи были вынуждены пойти на операцию с ампутацией конечностей.

Турция Петиции Животные Живодеры
19 февраля 2024, 18:29
Осужденный во Франции на 10 лет российский болельщик вышел из тюрьмы
Unsplash
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Российский футбольный болельщик Павел Косов, приговоренный во Франции к 10 годам лишения свободы, покинул территорию тюрьмы. Об этом сообщил «Матч ТВ».

В кабинете юридической компании «Дюфло и Партнеры» заявили, что Косов находится в здании российского консульства. Россиянин планирует вернуться на родину, но пока не может этого сделать из-за бюрократических вопросов.

«Его встретил консул и отвез в консульство РФ в Марселе, где он сейчас находится. Ожидаем, что сегодня Косов отправится в Россию, где его ждут родные», - указал представитель юридической фирмы.

Футбольного болельщика задержали в 2018 году в Германии из-за драки во время чемпионата Европы в Марселе в 2016 году. Французский суд в 2020 году постановил лишить россиянина свободы сроком на 10 лет. В феврале Косова освободили условно-досрочно.

Ранее финский суд приговорил россиянина Воислава Тордена к 40 дням тюрьмы. Такое наказание мужчина получил из-за нарушений запрета на въезд в страны Шенгена.

Суд Футбол Тюрьмы Россия Франция
19 февраля 2024, 18:18
Путин разрешил Экспобанку купить акции HSBC Bank
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в «Эйч-эс-би-си банке» у HSBC Europe B.V. Распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение акционерным обществом „Экспобанк“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале „Эйч-эс-би-си банк (РР)“», - указано в документе.

Группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии осенью 2023 года. Решение приняли, чтобы «минимизировать операционное воздействие» на страны. Однако один из бизнес-руководителей, имеющий дело с российскими компаниями, идею не поддержал.

До этого компания HSBC приобрела подразделение недавно обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank в Великобритании. Стороны заключили сделку при содействии Банка Англии.

Банки Россия Владимир Путин

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