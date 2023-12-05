Бразилия направила войска к границе после референдума в Венесуэле

Украина сделала ставку не на тех, пролила кровь своих жителей и в итоге оказалась в проигрыше, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Такую точку зрения политик высказал в беседе с украинским журналистом Николаем Фельдманом.

«Коля, знаешь, в чем самая главная трагедия наша? В том, что, по-моему, в конфликте глобалистов и реалистов мы сделали ставку не на тех. Мы пролили кровь, чтобы оказаться в лагере проигрывающей стороны», - указал Арестович.

В качестве примера он привел разницу в отношении к западным политикам и президенту «изолированной» России Владимиру Путину.

«Пока я вижу президента Германии , который прилетел в Катар и которого забыли встретить. Полчаса он не выходил из самолета, пока протокольная служба что-то изобразила», - напомнил политик.

И все это происходит, как подчеркнул Арестович, на фоне разговоров о так называемой изоляции Путина на на международной арене.

«Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. И „страшно изолированный“ Путин выступает на G20 и во всех остальных местах. И Time сейчас говорит, а не назначить ли его человеком года , [кандидатура] всерьез рассматривается», - добавил он.

Помимо этого, Арестович затронул тему переговоров между Россией и Украиной. По его мнению, завершить конфликт можно только таким образом. Еще одной стороной переговорного процесса при этом, по его словам, должен быть Запад.

«Надо садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон, каковы причины конфликтов, и новую систему заново строить. Вообще новую, которая должна эти реальные интересы учитывать, балансировать и не допускать возникновение вооруженных конфликтов хотя бы в Европе», - сказал он.

Прошелся Арестович и по НАТО с ООН, назвав их «инструментами и артефактами еще той системы, которая уже не работает».

«НАТО не работает, народ, поймите. Вот оно не работает. Мы хотим в него вступить, а оно ни хрена не работает», - указал политик.