09 июня 2024, 07:52

Бразилия намерена нарастить поставки кофе в Россию

Pixabay
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Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%, однако зависит от непрогнозируемых факторов и остается изменчивой. Об этой РИА «Новости» рассказал посол государства в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы сейчас занимаемся увеличением поставок. Есть тенденция к росту экспорта кофе в Россию из Бразилии. Надеемся, что экспорт вырастет как минимум на 20%», - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что цена на кофе в основном зависит от ряда факторов, которые сложно предсказать. В их числе - климатические изменения.

Ранее Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики в прошлом году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а сорт робуста показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков.

При этом в 2024 году ожидается, что мировое потребление кофе увеличится на 2,2% - до 177 миллионов мешков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что три четверти товарооборота страны приходится на долю дружественных государств.

Кофе Бразилия Торговля Россия
09 июня 2024, 09:09
КНДР запустила в сторону Южной Кореи еще 300 шаров с мусором
Unsplash
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КНДР с 8 июня снова отправила в направлении Южной Кореи воздушные шары с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Речь идет о почти 300 шарах с мусором - бумагой и пластиком. По данным южнокорейского Объединенного командования начальников штабов, на территории Южной Кореи приземлились около 80 из них. Остальные, вероятно, не достигли страны.

Ранее КНДР в ответ на отправку антиправительственных листовок запускала в соседнюю страну шары с навозом. Южнокорейские активисты в июне аналогичным способом попытались передать северным соседям флешки с K-pop, сериалами и различными предметами, запрещенными в условиях изолированной тоталитарной диктатуры.

После провокации с навозом власти Южной Кореи приостановили межкорейское соглашение о сокращении вооружений. Его возобновят, когда между двумя государствами восстановится взаимное доверие.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Пластик Мусор
09 июня 2024, 08:58
Меры безопасности усилили в Чехии из-за угрозы теракта
РИА «Новости»
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Управление полиции в Праге в срочном порядке усилило меры безопасности в связи с угрозой террористического акта. Об этом сообщил глава МВД Вит Ракушан. Его слова привело издание Idnes.

«В настоящее время полиция принимает превентивные меры. У нее на данный момент нет сведений о непосредственной угрозе. Конкретная информация появится в ближайшее время», - сказал он.

По информации источника, в субботу полиция перешла в режим террористической угрозы. МВД приняло усиленные меры безопасности до «особого распоряжения».

На улицах Праги появились множество полицейских патрулей, которые активно ведут проверку документов на автомагистралях, вблизи автобусных и железнодорожных вокзалов.

Ранее во Франции арестовали украинца за подготовку теракта. Он изготавливал самодельную взрывчатку в номере отеля и получил серьезнее ожоги.

Чехия Полиция
09 июня 2024, 08:21
Додон намекнул на свое участие в выборах президента Молдавии
Unsplash
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Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон предположил, что осенью он может стать участником президентских выборов. Об этом политик заявил в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ.

«Я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента в этот год», - указал экс-президент Молдавии.

Он подчеркнул, что будет баллотироваться в том случае, если не найдется единого кандидата от оппозиции. При этом политик обратил внимание, что он не собирается «любой ценой» участвовать в выборах. Желания «взять реванш» над Майей Санду нет, продолжил он., но есть стремление поменять власть, которая проводит разрушительную для страны политику.

«Для нас важнее результат. Цель. А цель - поменять власть Республики Молдова. Потому что эта власть уничтожает страну», - добавил собеседник агентства.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул раскритиковала политический курс молдавского правительства, подчеркнув, что Санду продвигает отказ от семейных ценностей и цензуру в стране.

Молдавия Оппозиция Игорь Додон Выборы
09 июня 2024, 07:49
США с помощью Египта и Катара поставили ХАМАС ультиматум
Unsplash
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Катар и Египет предупредили палестинское движение ХАМАС о последствиях отказа от сделки с Израилем о прекращении огня. Если организация не пойдет на сотрудничество, против нее введут рестрикции. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Белый дом ищет способ надавить на ХАМАС, поэтому он с помощью Катара и Египта озвучил ряд угроз. Участникам палестинского движения грозит арест, замораживание активов, санкции и высылка из их убежища в Дохе, если они не согласятся на прекращение огня с ЦАХАЛ. В газете добавили, что в условиях «политического водоворота» президент США Джо Байден ищет различные способы урегулировать ситуацию в секторе Газа.

В издании подчеркнули, что уговоры привели к противоположному результату: ХАМАС отказались идти на сделку.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил предложение Израиля по урегулированию конфликта в Газе. Он высказал мнение, что трехэтапный план может привести к долговременному перемирию.

США Египет Санкции Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Катар

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