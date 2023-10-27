Братскую могилу жертв Волынской резни нашли на Украине

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«В бывшем селе Пужники (Чортковский район, Тернопольская область Украины) обнаружили массовое захоронение, в котором в 1945 году захоронили тела убитых местных жителей», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что специалисты вели поиски останков жертв украинских националистов на протяжении четырех месяцев. Властям Украины уже направили запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения, указал он.

Польские власти долго добивались разрешения на проведение на украинской территории поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни. Недавно Сейм принял распоряжение, в котором настаивает на признании вины со стороны Украины в гибели поляков.

Согласно данным, указанным в распоряжении, жертвами Волынской резни в 1963 году стали более 100 тысяч поляков, а нескольким сотням тысяч пришлось бежать из своих домов.

Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили в Тернопольской области Украины Об этом сообщил министр - член Совета министров Республики Польши Михал Дворчик. Его процитировало РИА «Новости».