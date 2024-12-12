БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в КНР
Беспилотник залетел на Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, врезался в здание и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В результате случившегося пострадал один человек. Во время тренировки футболистов клуба «Далянь Шидэ» дрон потерял управление и рухнул на здание. Обломки БПЛА разбросало по земле.
По данным газеты Global Times , Центр экстренных служб проводит расследование причин крушения БПЛА.
В августе 2024 года на списанном авианосце «Минск» в городе Наньтун китайской провинции Цзянсу вспыхнул пожар. На крейсере проводили переоборудование и демонтаж.