14 марта 2024, 05:02

Бойцы спецназа пострадали при взрыве в учебном центре ФБР

РИА «Новости»
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Не менее 16 бойцов спецназа пострадали при взрыве на тренировке в учебном центре ФБР в Калифорнии. Об этом сообщил местный портал KTLA.

«Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами», - сообщило издание.

По данным портала, при взрыве как минимум 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализировали, один смог добраться до больницы самостоятельно. Еще 13 спецназовцев пожаловались на ранения ног и спины, головокружение и звон в ушах.

В ноябре 2023 года взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на границе между США и Канадой. Как стало известно, на Радужном мосту взорвался автомобиль, находящийся с американской стороны границе. В результате ЧП погибли водитель и пассажир машины, один из пограничников получил ранения. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия.

США Спецназ ФБР Взрывы Калифорния
14 марта 2024, 04:50
Армия США решила бросить вызов России в Арктике
РИА «Новости»
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США, усилившие свое внимание к Арктике, начали готовить армию к доминированию в регионе, чтобы бросить вызов России и Китаю. Об этом сообщило издание Business Insider.

Журналисты отметили, что американское руководство обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

В армии США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели масштабные учения на Аляске, чтобы подготовить своих солдат к экстремальным арктическим условиям. В Пентагоне надеются сотрудничать с Данией и Канадой, чтобы усилить свое влияние в регионе.

«Они хотят вернуть свои „мускулы“ в Арктике», - предупредили журналисты.

Этой цели послужило и вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, американцы готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Арктический совет превратился в подразделение альянса после вступления в него финнов и шведов. В организации не только осуждают Россию, но и пытаются пересмотреть принципы сотрудничества в регионе.

США Пентагон Россия Арктика Армия Китай
14 марта 2024, 03:58
Взрывы прозвучали в Харьковской области
РИА «Новости»
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Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», - уточнил канал.

Издание отметило, что, по предварительной информации, атаковали город Чугуев. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о росте угрозы террористических атак на приграничных территориях России. По его словам, активизировалась деятельность украинских ДРГ и вражеской агентурной сети со стороны Харьковской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что некоторые сельчане стали уходить в партизаны , не желая мириться с киевским режимом.

Украинские боевики, по его словам, насильно эвакуируют мирное население, выгоняя людей из домов, чтобы подготовить место для боевых действий.

Соцсети Взрывы Харьков
14 марта 2024, 03:31
Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств
РИА «Новости»
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На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», - указали в документе.

По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.

Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов , которые являются военнообязанными.

Владимир Зеленский Петиции Домогательства Женщины
14 марта 2024, 03:27
Лидер КНДР лично протестировал новейший танк на соревнованиях
РИА «Новости»
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Северная Корея провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», - сказано в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, северокорейская армия обладает «самым могущественным в мире танком». Он отметил его боеспособность, мощную ударную силу и маневренность.

В ходе соревнований проверяли практические навыки танкистов, а также их умение вести боевые действия по различным тактическим заданиям. В них участвовали лучшие экипажи из крупных танковых соединений.

В начале марта армия КНДР провела масштабные артиллерийские учения , которыми командовал Ким Чен Ын. Целью была проверка способности артчастей ударить по вражеской столице - Сеулу.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что результатом американских провокаций может стать проведение ядерных испытаний в КНДР.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Танки

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