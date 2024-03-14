Бойцы спецназа пострадали при взрыве в учебном центре ФБР
Не менее 16 бойцов спецназа пострадали при взрыве на тренировке в учебном центре ФБР в Калифорнии. Об этом сообщил местный портал KTLA.
«Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами», - сообщило издание.
По данным портала, при взрыве как минимум 16 человек получили ранения, 15 из них госпитализировали, один смог добраться до больницы самостоятельно. Еще 13 спецназовцев пожаловались на ранения ног и спины, головокружение и звон в ушах.
В ноябре 2023 года взрыв прогремел на мосту над Ниагарским водопадом на границе между США и Канадой. Как стало известно, на Радужном мосту взорвался автомобиль, находящийся с американской стороны границе. В результате ЧП погибли водитель и пассажир машины, один из пограничников получил ранения. Радужный мост закрыли на неопределенный срок. ФБР начало расследование происшествия.