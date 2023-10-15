Бойцы «Хезболлы» подбили два израильских танка и бронетранспортер

Читайте нас в:

По информации источника, бойцы «Хезболлы» нанесли удар по подразделению Армии обороны Израиля неподалеку от населенного пункта Ханите у границы с Ливаном.

Представители группировки заявили, что в результате атаки Израиль потерял бронетранспортер и танк, а также живую силу ранеными и убитыми.

Кроме того, неустановленные вооруженные военные атаковали несколько израильских сел в Западной Галилее. Ракетные удары нанесли по поселениям Ханита, Шломи и Нахария. Последствия атаки, а также причиненные разрушения пока неизвестны. Представители «Хезболлы» на себя ответственность пока официально не брали.

Ранее МИД Ирана сообщил, что если Израиль не остановит бомбардировку сектора Газа, то бойцы «Хезболлы» вступят в войну с ним. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что боевые действия станут землетрясением , которое затронет весь регион.