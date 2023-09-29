Бойцам из Нагорного Карабаха предложат службу в ВС Армении

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«Мы очень хотим, чтобы военнослужащие армии обороны [НКР] продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками», - сказал он.

Сарксиян отметил, что опыт и военные знания этих людей пойдут на пользу ВС Армении. Тем временем стали известны новые данные о жертвах взрыва , который произошел в Степанакерте. СМИ уточнили, что в результате случившегося 170 человек погибли.

Минздрав Армении чуть ранее информировал о том, что получивших ранения после взрыва на станции с топливом в Степанакерте и в боевых действиях в регионе отправили на лечение в республику.

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