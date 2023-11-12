12 ноября 2023, 10:47

Боязнь прямого конфликта с Россией ухудшила отношения спецслужб Запада и Украины

РИА «Новости»
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Действия Украины всерьез обеспокоили США и Великобританию, которые испугались вероятности прямого конфликта с Россией. На фоне этого отношения между украинскими и западными спецслужбами начали ухудшаться, отметил британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Sunday Times.

Западу, по его словам, не понравилось, что речи о реформах в Службе безопасности Украины не идет, а Украина организовывает теракты против политиков и военных на российской территории.

«В России, видимо, до сих пор полагают, что украинцы поступают так, как им говорит Запад», - подчеркнул Галеотти.

Он пояснил, что российские власти могут посчитать атаки внутри страны марионеточными и предпримут ответные меры, которые коснутся непосредственно Запада.

Последнего, заметил Галеотти, не устраивает, что планы Украины стали непрозрачными, а руководство республики на обеспокоенность союзников никак не реагирует. И причин изменять стратегию, по мнению политолога, украинцы не видят.

Утром 8 ноября в Луганске подорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб.

Ответственность за убийство парламентария на себя взяла украинская разведка.

США Великобритания Международные отношения Украина
12 ноября 2023, 11:13
Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру
РИА «Новости»
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Израиль твердо настроен победить палестинское движение ХАМАС и готов противостоять всему миру, если это станет необходимым. С таким заявлением на брифинге выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова привело издание Times of Israel.

Политик подчеркнул, что ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ или государства, а также международное давление не повлияет на планы страны.

Нетаньяху отметил, что призыв французского президента Эммануэля Макрона остановить боевые действия является моральной и фактической ошибкой.

«Не нужно защищать боевиков, которые прикрываются гражданскими лицами. Не совершайте эту ошибку, иначе она получит всеобщее распространение. Я говорил Макрону и остальным нашим друзьям: это дойдет и до вас», - заявил он.

Ранее премьер-министр подчеркнул, что ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС , а не на Израиле. При этом он говорил, что после завершения конфликта страна возьмет под полный контроль безопасность в анклаве.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
12 ноября 2023, 10:37
Экс-главком НАТО призвал Украину согласиться на утрату территорий
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Украинский конфликт стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, властям страны необходимо соглашаться на утрату территорий. Такое мнение в статье для Bloomberg выразил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его мнению, признание территориальных потерь станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины.

«Вероятно, им придется смириться с временной утратой Крыма и сухопутного коридора к полуострову. Такой исход понравится не всем, ведь Украина не хочет идти на уступки территорий, а Запад заявлял о невозможности отдать эти земли России», - отметил бывший главком.

При этом Ставридис подчеркнул, что такой расклад вряд ли устроит и российскую сторону.

«В этом случае она получит огромные заминированные территории, что вряд ли станет достойным призом. Поставки ВСУ истребителей F-16 никак не изменят ситуацию, поэтому чем быстрее завершатся боевые действия, тем быстрее Украина восстановится», - заключил он.

Ранее бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик предрек Украине полный коллапс после завершения конфликта.

НАТО Украина
12 ноября 2023, 10:20
Два корабля ТОФ и танкер «Печенег» впервые за почти 50 лет зашли в порт Читтагонг в Бангладеш
РИА «Новости»
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Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России — «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» — и танкер «Печенег» зашли в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщил ТАСС.

Оба корабля пришвартовались в порту, указало агентство. Читтагонг считают главной морской гаванью Бангладеш.

ТАСС также обратил внимание, что российские военные моряки прибыли в эту южноазиатскую страну впервые за почти 50 лет.

В начале сентября Бангладеш посетил с визитом глава МИД России Сергей Лавров. В рабочем графике министра значилась встреча с премьер-министром страны Шейх Хасиной и переговоры с бангладешским коллегой Абдулкаламом Абдулом Моменом.

Главными темами для обсуждения стали перспективы развития двусторонних отношений и вопросы международной и региональной повестки дня.

На встрече с Абдулкаламом Абдулом Моменом Лавров отметил, что Россия очень ценит тот факт, что Бангладеш, несмотря на давление со стороны США и их союзников, придерживается в своей внешней политике исключительно национальных интересов.

Два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России - «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» - и танкер «Печенег» зашли в порт Читтагонг в Бангладеш. Об этом сообщил ТАСС.

Корабли Россия
12 ноября 2023, 09:55
Трамп потребовал транслировать судебные заседания по своему делу
РИА «Новости»
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Слушания из зала суда по делу экс-президента США Дональда Трампа попросили транслировать в прямом эфире. С таким ходатайством адвокаты политика обратились к судье Тане Чуткан, сообщила газета The New York Times.

«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», - указали в прошении юристы.

В окружном суде Вашингтона идет рассмотрение федерального дела о президентских выборах в США в 2020 году. Трампу в качестве одного из эпизодов вменили попытки изменить итоги голосования со штурмом Капитолия.

Практика федеральных судов в США обычно не предусматривает фото- или видеосъемку из залов заседания. В статье NYT подчеркнули, что за право трансляции адвокатам Трампа придется серьезно побороться.

В начале недели экс-глава Белого дома давал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве в финансовых отчетах. Трампу, который стал главным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, грозят еще три разбирательства по трем уголовным делам. Одно из них как раз связано с выборами 2020 года, другое - с обращением с секретными документами, а третье - с выплатой денег бывшей порноактрисе за утаивание романа.

США Суд Дональд Трамп

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