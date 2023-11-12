Боязнь прямого конфликта с Россией ухудшила отношения спецслужб Запада и Украины

Западу, по его словам, не понравилось, что речи о реформах в Службе безопасности Украины не идет, а Украина организовывает теракты против политиков и военных на российской территории.

«В России, видимо, до сих пор полагают, что украинцы поступают так, как им говорит Запад», - подчеркнул Галеотти.

Он пояснил, что российские власти могут посчитать атаки внутри страны марионеточными и предпримут ответные меры, которые коснутся непосредственно Запада.

Последнего, заметил Галеотти, не устраивает, что планы Украины стали непрозрачными, а руководство республики на обеспокоенность союзников никак не реагирует. И причин изменять стратегию, по мнению политолога, украинцы не видят.

Утром 8 ноября в Луганске подорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Он погиб.

Ответственность за убийство парламентария на себя взяла украинская разведка.