«Бой с полицией». ИГИЛ озвучил собственную версию теракта в «Крокусе»

Радикалы отметили в отчете, что террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл», планировали вступить в бой с полицейскими, но поменяли свои планы из-за неполадок с оружием. Боевики перед терактом получили большое количество боеприпасов.

Согласно данным МЧС РФ, в результате теракта в Красногорске погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Всего пострадали 695 человек, в числе которых 15 детей. Российские следователи уже установили личности 134 жертв.

Ранее в Ленобласти задержали сварщика , оставившего сомнительный комментарий со смайликами под одним из сообщений о трагедии в «Крокус Сити Холле».

*Запрещенная в России террористическая организация.