«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану

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Встреча политиков состоялась в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидер республиканцев, характеризуя венгерского премьера, использовал такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

«Эта фигура не вызывает возражений, потому что он говорит: „Будет так“, и на этом все заканчивается. Верно? Он босс. Он великий лидер», - сказал бывший американский президент.

Во время беседы Трамп и Орбан обсудили широкий спектр вопросов , затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации.

Венгерский политик написал в соцсетях о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» - заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.