Босфор перекрыли ради поисков пропавших 40 дней назад в море брата и сестры

«Продолжаются поиски брата и сестры, которые пропали без вести 42 дня назад в Сарыере. Минтранспорта объявило, что движение по Босфору временно приостановлено в обоих направлениях», - отметили в материале.

ЧП произошло 23 ноября 2024 года. Девушка по имени Айше Джан случайно упала в море на пляже Ашиян. После этого ее брат Велат Джан кинулся в воду, чтобы спасти сестру. В это время в море был сильный ветер, поэтому они быстро скрылись из виду.

Поисками брата и сестры занимается поисково-спасательная служба муниципалитета Стамбула и морская полиция. По никаких следов пропавших не нашли.

Ранее россиянка утонула на юге Таиланда на острове Самуи. Предположительно, девушка проигнорировала предупреждения о шторме и вышла на камни. Оттуда ее унесло в море.