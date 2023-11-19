Борт Sunexpress вылетел из Парижа без десятка пассажиров и пилота

Воздушное судно, пренадлежащее авиакомпании Sunexpress, вылетело из Франции в город Измир на западе Турции, случайно забыв 30 пассажиров и пилота. ЧП произошло в субботу в аэропорту Париж - Шарль-де-Голль, сообщило издание Airporthaber.

По его данным, вылет рейса запланировали на 17:00, но его задержали на три часа. При этом информацию на табло регистрации к обозначенному времени не обновили.

Пассажиры во время проверки рейса в мобильном приложении увидели, что борт вылетел. С перевозчиком связаться не удалось. В результате на лайнер не смогли попасть 30 человек и пилот авиакомпании.

Самолет успешно приземлился в Измире. Сотрудники Sunexpress пока не высказались о ситуации, уточнило Airporthaber.

На днях летевший из Сочи в Челябинск Boeing авиакомпании «Победа» перед аварийной посадкой сделал шесть кругов над городом. При этом при заходе на второй пролет напуганные пассажиры начали рыдать, потому что командир экипажа ничего не сообщал.