25 июня 2024, 19:07

Борт с Ассанжем отправился из Таиланда на остров Сайпан

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отправился на самолете на тихоокеанский остров Сайпан. Передвижение его борта зафиксировал сервис Flightradar.

Ассанж вылетел из Бангкока в 17:21 по московскому времени. Борт приземлится в пункт назначения примерно в 23:00.

По информации RT , самолет австралийского журналиста остановился в Таиланде для дозаправки. На острове Сайпан Ассанж предстанет перед судом. Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой: если он частично признает вину в заговоре для получения и раскрытия информации о нацобороне, его отпустят. Власти США учтут пять лет, которые Ассанж провел в тюрьме, и перестанут требовать его экстрадиции. После этого журналист сможет вернуться к себе на родину в Австралию.

Основатель WikiLeaks провел 1901 день в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Высокий суд Лондона отпустил Ассанжа под залог и позволил ему отправиться на слушания на острове Сайпан.

Лондон Суд Джулиан Ассанж Тюрьмы Самолеты Таиланд
25 июня 2024, 19:46
Утечка радиоактивной воды произошла на АЭС в Болгарии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На болгарской АЭС «Козлодуй» зафиксировали утечку радиоактивной воды. Об этом, как сообщил телеканал BTV, заявил директор предприятия Валентин Николов.

По его словам, авария произошла из-за ошибки персонала в шестом энергоблоке станции во время его остановки на минувшей неделе.

«Речь идет об утечке около восьми кубометров воды», - пояснил он.

Николов считает, что никакой опасности утечка не представляет, так как она произошла в «герметичной зоне». Допустившего ошибку сотрудника станции отстранили от работы, добавил он.

Ранее стало известно, что АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу из-за неисправности турбины.

Болгария АЭС
25 июня 2024, 18:46
Литва отказалась от соглашений с Россией о защите прав граждан
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Литовский парламент принял решение денонсировать договор с Россией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Об этом сообщило издание Delfi.

На этот шаг сейм Латвии пошел, чтобы избежать автоматического продления договора в январе 2025 года. Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская заявила, что отказ денонсировать документ продемонстрировал политическую волю страны.

По данным RT , за решение проголосовали 93 депутата, пять парламентариев воздержались. Российско-литовское соглашение стороны подписали в 1992 году.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Эстония, Латвия и Литва превратились в абсолютно маргинальные государства. По его словам, страны Евросоюза пытаются разрушить «все, что только можно», в том числе принцип неприкосновенности собственности.

Уголовное дело Латвия Литва Депутаты Россия
25 июня 2024, 18:21
Пользователи Google Maps обнаружили сверхсекретный американский подводный беспилотник
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пользователи сервиса Google Maps заметили на картах необычный объект, который может являться секретным прототипом американского морского беспилотника. Об этом заявила газета New York Post.

Объект обнаружили на базе в Калифорнии. По информации издания, беспилотник называется Manta Ray и является секретной разработкой оружия.

Устройство создала военно-промышленная компания Northrop Grumman. Новейший беспилотник имеет возможность «впадать в спячку» на морском дне и находиться там в течение длительного времени без дозаправки.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро пригрозил, что военные могут применить морские дроны для защиты Тайваня. Он отметил, что американские ВМС превратят Тайваньский пролив в «беспилотный ад», если Китай решит «напасть» на остров.

Google США Беспилотники Оружие Калифорния Армия
25 июня 2024, 17:58
Топ-менеджера «Алросы» вывели из-под британских санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании — производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании - производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», - отметили в правительстве Великобритании.

Причины не указаны, однако, по данным источника РИА «Новости» , Филипповский прекратил работу в этой компании.

Накануне, 24 июня, Евросоюз в очередной раз расширил санкции против России и уже анонсировал следующий пакет ограничений. Как пояснил 360.ru политолог Сергей Станкевич , ЕС вводит санкции постепенно и осторожно, поскольку опасается спровоцировать «глобальную торговую войну».

Великобритания Санкции Россия

Новости по теме