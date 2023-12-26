26 декабря 2023, 17:18

Боррелю присудили антипремию «болвана от дипломатии»

РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавили антирейтинг года по версии издания Politico. Боррелю присудили антипремию «Борат от дипломатии».

Борат является героем одноименной британо-американской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость», - написали журналисты.

Они напомнили, что глава евродипломатии приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых убили одного из кандидатов. Фон дер Ляйен присвоили титул «немки, играющей в президента Европы».

При этом ей очень мешает «бельгиец, который имеет наглость действовать так, будто он президент ЕС», отметили авторы материала, имея в виду главу Евросовета Шарля Мишеля. Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

Издание присвоило статус «разрушитель года» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Она призналась, что ей сложно это прокомментировать и пообещала сделать все возможное, чтобы доходы россиян не обесценивались от инфляции.

Дипломатия Европа Евросоюз
26 декабря 2023, 15:49
Полицейскому из Австрии пришлось убрать букву Z со шлема после скандала
РИА «Новости»
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Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема, чтобы не ассоциироваться с Россией. Об этом сообщила полиция Австрии на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В ведомстве указали, что сотрудник оперативных подразделений федеральной земли Бургенланд помогал коллегам в Вене охранять разные объекты в праздничные дни. Полицейский пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Австрийский правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. В полиции пояснили, что сотрудник не собирался делать отсылку к России, а просто не учел ассоциации с буквой.

«Коллега не обратил внимания на символизм, но, конечно, был проинформирован, и маркировка была удалена», - заверили в ведомстве.

Ранее в Крыму мужчина напал на сотрудника заправки из-за буквы Z на кепке. Агрессор пригрозил заживо сжечь пострадавшего из-за этого символа на головном уборе.

Австрия Полиция
26 декабря 2023, 14:40
Шафран премиум-класса подорожал вдвое
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В Иране в 2023 году собрали плохой урожай шафрана. Из-за этого цены на пряность премиум-класса взлетели вдвое, сообщила газета The Financial Times.

Республика производила более 90% всего мирового шафрана. Из-за засухи, заморозков зимой и сильной жары летом на востоке Ирана в области Хорасан собрали вдвое меньше пряности по сравнению с прошлым годом - 170 вместо 400 тонн.

Шафран из-за особенностей выращивания и ручного метода сбора и так считался самой дорогой специей в мире. Теперь цены на него взлетели вдвое - до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке и 1800 долларов за рубежом.

Кроме шафрана по всему миру подорожал кофе сорта робуста , из которого делали растворимый напиток, молотые смеси и варили эспрессо. Специалисты связали рост цен с повышенным спросом на этот сорт - более экономичный, чем другие.

Еда Иран Деньги Продукты Инфляция
26 декабря 2023, 14:31
Захарова указала на жесткое условие Запада перед Сербией
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Западные страны поставили Сербию перед непростым выбором, заставляя страну отказаться от сотрудничества с Россией. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, Сербия оказалась перед жестким условием - отдавать предпочтение не гармоничному сочетанию путей развития в соответствии с национальными интересами населения страны, а выбирать между Западом и Россией. Сейчас же вопрос, с точки зрения Захаровой, сформулировали по-другому и поддержку российской стороны исключили.

«Последние корректировки - мне кажется, они вообще как ультиматум звучат: что угодно, только не с Россией», - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что в такие же рамки в свое время загнали Украину.

Вечером 24 декабря сторонники прозападного оппозиционного блока «Сербия против насилия» устроили беспорядки в Белграде. Таким образом они выразили несогласие с итогами внеочередных парламентских выборов, на которых победила коалиция «Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться».

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко указывал на роль Запада в этих беспорядках. По словам дипломата, западные страны раскручивают в Сербии протесты по стандартным лекалам.

Мария Захарова Сербия Запад МИД РФ
26 декабря 2023, 14:24
Двух сотрудников посольства Франции в Баку объявили персонами нон грата
Unsplash
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Двух работников французского посольства в Баку объявили персонами нон грата. Им предписали покинуть Азербайджан в течение 48 часов, сообщили в пресс-службе МИД страны.

Посла Франции Анн Буайон 26 декабря вызвали в ведомство, где выразили серьезный протест деятельности, противоречащей Венской конвенции 1961 года. Двух дипломатов объявили персонами нон грата.

«Соответствующая нота МИД Азербайджана была вручена послу Франции», - сообщили представители ведомства.

МИД России ранее объявил персонами нон грата американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Они вели незаконную деятельность, поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым и давали ему указания вести подрывную деятельность.

Позже власти США захотели выслать из страны двух сотрудников российского посольства , но не смогли обосновать свое решение. Американская дипломатия показала себя с худшей стороны, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломатия Франция Азербайджан

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