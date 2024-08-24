24 августа 2024, 19:25

Борреля назвали «брюссельским Байденом»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко высказался о реакции ЕС на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию на Украине. Его слова передало РИА «Новости».

Сийярто отметил, что Брюссель обрушился с критикой в адрес Орбана после его деловых поездок в Россию и КНР. Он подчеркнул, что при этом визит премьера Италии Джорджи Мелони в Пекин не осудили, потому что «она поступила правильно».

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции - вперед послали брюссельского Байдена - Жозепа Борреля», - сказал министр.

По его словам, Боррель наивно полагает, что Венгрии станет обидно, если совет глав МИД Евросоюза устроит встречу не в Будапеште, а где-то в Брюсселе.

«Нам все равно», - заявил Сийярто.

До этого венгерский министр раскритиковал польские власти за лицемерие. Он объяснил, что Польша в тайне продолжает торговые отношения с РФ, но осуждает Венгрию.

Венгрия Евросоюз
24 августа 2024, 18:46
Венгрия осудила Польшу за лицемерие
РИА «Новости»
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Польша продолжает тайно торговать с Россией, но при этом критикует Венгрию. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его процитировал в соцсети X госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач.

Глава МИД Венгрии отметил, что власти «открыто и честно» говорят о сотрудничестве с Россией. Он добавил, что Польша, хоть и критикует венгерское руководство, в больших объемах закупает российские удобрения. По его словам, товарооборот между странами составил порядка шести миллиардов евро.

Ранее Сийярто опроверг слухи о том, что новая визовая программа «Национальная карта» будет угрожать безопасности Шенгенской зоны. Он уточнил, что все иностранцы, в том числе белорусы и россияне, будут проходить проверку при въезде в государства Евросоюза.

Венгрия Польша
24 августа 2024, 12:49
Он ахнул. Президенту Ботсваны показали алмаз размером с кулак
Global Look Press
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Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес — 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это в свое время», - сказал Масиси.

Он ахнул и сказал: «Ух ты!» прежде чем позвать высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы они посмотрели на алмаз поближе. Те отметили, что пока слишком рано оценивать камень или решать, как его продать. Это крупнейший алмаз, найденный за 119 лет.

Другой, более мелкий алмаз, из того же рудника в Ботсване продали за 63 миллиона долларов в 2016 году. Сумма стала рекордной для необработанного драгоценного камня.

Ранее алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашел рабочий в Индии. Мужчина отвез драгоценный камень в полицию. После его продажи на аукционе местному жителю вернут большую часть стоимости находки. Он уже решил, что на полученные средства купит земельный участок и выплатит все долги.

Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес - 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

Африка Чиновники
24 августа 2024, 12:14
Парламент Британии в 1940 году «бесился» из-за срыва плана ударить по СССР
Unsplash
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В марте 1940 года парламент Великобритании «взбесился», поскольку не получилось осуществить планы Англии нанести удар по СССР. Соответствующие документы разместили на сайте Президентской библиотеки.

Авторы публикации отметили, что власти Англии и Франции в начале 1940 года намеревались начать войну против СССР, ударив из Финляндии. В то время у нее был конфликт с Союзом.

Идея Англии и Франции заключалась в захвате Ленинграда, а также страны хотели ударить со стороны Кавказа. Однако планы разрушили гитлеровская Германия, добившаяся военного успеха в западной Европе, а также завершение финско-советской войны 12 марта.

Посол СССР в Англии Иван Майский писал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявлял, что из-за страха перед Россией НАТО действительно начал подготовку к вооруженному конфликту. По его словам, США и члены Североатлантического альянса твердо убеждены, что это надо делать.

Англия Войны Франция
24 августа 2024, 11:05
Родственники рассказали о шестидневных поисках пропавшей в Турции россиянки
Unsplash
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Россиянка Наталья Сомова пропала в пригороде Мармариса и уже в течение шести дней не выходит на связь. Женщина вышла погулять по популярному туристическому маршруту и не вернулась в отель, сообщило РИА «Новости».

Она купила девятидневную путевку и заехала в турецкий отель. Через какое-то время 48-летняя туристка перестала выходить на связь, и ее родственники обратились в российское Генконсульство. Спасатели продолжают поиски исчезнувшей путешественницы.

Родственники предполагают, что россиянка пропала после пешей прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч.

«По больницам и моргам проверили - нет. Кажется, надо искать на тропе», - подчеркнули близкие туристки.

Для ее поиска полиция использует подготовленных собак и дроны, но никаких следов пропавшей пока не обнаружили.

«Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут», - отметила туристка Анна.

Семья пропавшей путешественницы искала зацепки на ее странице в соцсетях, но обнаружила ничего, что бы помогло поискам.

Россиянка приехала в Мармарис 11 августа и уже 19 августа планировала вернуться в Москву. По данным Telegram-канала Shot , она работала заместителем директора школы для реабилитации детей с инвалидностью.

Турция Туризм Походы

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