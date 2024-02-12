Боррель жестко отреагировал на слова Трампа о НАТО

Боррель отметил, что во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах еще скажут много разного, и призвал сохранять серьезность.

«НАТО не может быть альянсом, работающим „по меню“. Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», - подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель отказался комментировать все идеи, которые высказывают кандидаты в президенты США. Он добавил, что НАТО «либо есть, либо его нет».

Как напомнил RT , Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не защищали бы союзников по альянсу, не выполняющих требования блока по оборонным расходам, от гипотетического нападения российской стороны. Высказывание политика вызвало резонанс. Его раскритиковали в Белом доме.