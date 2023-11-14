Боррель заявил об отсутствии у ЕС «склада боеприпасов для Украины»

«Про миллион снарядов: мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», - процитировал его ТАСС.

По словам Жозепа Борреля, страны уже предоставили Украине более 300 тысяч снарядов с военных складов, и «эти поставки завершены». Теперь нужное количество боеприпасов должны направить государства Евросоюза. Это стало вопросом приоритетов, «взаимодействия промышленности и стран - членов ЕС». Боррель подчеркнул, что европейская промышленность экспортирует до 40% продукции и о недостатке мощностей речь не идет. Он предложил перенацелить производство на «первый приоритет» - нужды Украины.