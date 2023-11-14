14 ноября 2023, 21:34

Боррель заявил об отсутствии у ЕС «склада боеприпасов для Украины»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет отдельного склада боеприпасов для Украины — снаряды должны предоставить страны ЕС. Во время встречи министров обороны Евросоюза Боррель ответил на вопрос журналистов о том, сможет ли сообщество выполнить обещание по поставке миллиона артиллерийских снарядов для ВСУ к марту.

«Про миллион снарядов: мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», - процитировал его ТАСС.

По словам Жозепа Борреля, страны уже предоставили Украине более 300 тысяч снарядов с военных складов, и «эти поставки завершены». Теперь нужное количество боеприпасов должны направить государства Евросоюза. Это стало вопросом приоритетов, «взаимодействия промышленности и стран - членов ЕС». Боррель подчеркнул, что европейская промышленность экспортирует до 40% продукции и о недостатке мощностей речь не идет. Он предложил перенацелить производство на «первый приоритет» - нужды Украины.

Евросоюз Украина
14 ноября 2023, 22:17
Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»
РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовиться к любому развитию событий в случае обострения конфликта с  ливанской группировкой «Хезболла» на севере. Об этом он заявил на встрече с руководством северных муниципалитетов, передало РИА «Новости».

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по „Хезболле“, но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю „Хезболле“ не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни», - сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля заявил о своем решительном настрое по вопросу победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что в случае необходимости готов противостоять всему миру. Также Нетаньяху назвал моральной и фактической ошибкой призыв французского лидера Эммануэля Макрона остановить боевые действия.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 21:41
«Гитлер XXI века». Турция подала иск против Нетаньяху в МУС
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Турецкие власти направили в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития» в соцсети Х.

В документе Турция обвинила Нетаньяху в геноциде жителей Палестины. Речь идет об ударах ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по сектору Газа.

«Мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века <…>, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности», - заявил адвокат партии Метин Кюлюнк.

По его словам, иск в МУС отправили еще двое юристов, которым помогал Минюст Турции. В международную инстанцию направили документ, состоящий из 23 страниц.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада и Ближнего Востока оказать давление на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы заставить их начать мирный диалог по прекращению боевых действий. По его словам, к организации переговоров следует привлечь США, Египет и страны Персидского залива.

Турция Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 20:35
Немецкие политики призвали выдворить «беженку Меркель» из страны за поддержку Палестины
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Немецкие политики призвали лишить гражданства Германии «беженку Меркель» Рим Сахвиль за антисемитизм. Об этом сообщила газета Bild.

Причиной скандала стал пост «беженки Меркель» в соцсетях. Она разместила попадающий под запрет лозунг о том, что Палестина будет свободной от «реки до моря». Депутат Экхардт Реберг, генсек Свободной демократической партии Линда Тойтеберг и лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай заявили о необходимости лишить Сахвиль немецкого гражданства.

Реберг заявил, что тот, кто не разделяет немецкие ценности, не может быть гражданином ФРГ. Фрай подчеркнула, что немецкий паспорт нужно отнимать у антисемитов и сторонников движения ХАМАС, а Тойтеберг призвала создать проблемы для тех, кто не разделяет ценности Германии.

Журналисты напомнили, что Сахвиль прославилась в 2015 году, когда расплакалась в прямом эфире во время встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В последствии беженка стала частым гостем ток-шоу и в феврале 2023 года получила немецкое гражданство.

Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее заявил, что митинги в поддержку Палестины и жителей сектора Газа стали новым видом антисемитизма. Такие акции направлены против Израиля, добавил дипломат.

Германия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 20:19
Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор после окончания конфликта
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Украина может отказаться от подписания мирного договора с Россией даже после окончания боевых действий. Такое заявление сделал глава украинского ГУР Минобороны Кирилл Буданов, его процитировало издание «Новое время».

Буданов напомнил, что истории такие случаи известны, например, Россия и Япония после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по островам.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - заявил глава ГУР.

На Украине признали, что их «заставят» сесть за стол переговоров , и сделают это партнеры Киева, которые по факту являются хозяевами страны. Помощь западных союзников начинает угасать, поэтому скоро Украину вынудят решить конфликт дипломатическим путем.

Идею заморозки конфликта на Украине крымский депутат Михаил Шеремет назвал бомбой замедленного действия. Этот сценарий приведет к катастрофическим последствиям, считает депутат.

Россия Переговоры Украина

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