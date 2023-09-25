Боррель заявил о недовольстве из-за «не желающего играть по правилам» мира

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По мнению Борреля, общество живет в более многополярном мире, но многосторонность начала уходить.

«Когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил, регулирующих игру. Однако мы наблюдаем противоположную тенденцию: правила, управляющие миром, выдыхаются», - сказано в публикации.

Глава дипломатии ЕС отметил, что в развивающихся государствах вырос спрос на идентичность и суверенитет. В Африке, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Азии «почти все сейчас думают» о существовании более надежной замены Западу в экономическом, технологическом и военном мышлении.

Баррель осудил недостаточную, по его мнению, критику украинского конфликта со стороны Глобального Юга. Он отметил, что некоторые «далекие» от Европы страны решили, что проблема на Украине не очень важная. Глава дипломатии пожаловался, что лидеры этих государств не видят Киев доминирующим в мировой повестке дня.

Ранее Боррель назвал присоединение Украины к ЕС концом «сонной сиесты» в вопросе расширения блока. Он объяснил, что в течении долгого времени была «тупиковая ситуация», но теперь украинская сторона создала новую динамику.

Политик назвал членов ЕС «травоядными в мире хищников» и призвал влиять на мир с помощью торговли и «проповеди верховенства закона». Также Боррель отметил, что результат украинского конфликта может стать одним из движущих сил сознания нового порядка в мире.