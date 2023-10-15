Боррель заявил, что жителей сектора Газа нельзя превращать в «живой щит»

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«Все заложники в Газе должны быть освобождены, гражданские лица не должны использоваться как живой щит. Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», - написал глава евродипломатии.

Ранее глава ХАМАС Исмаил Хания объявил об отказе жителей Газы эвакуироваться в Египет. По словам лидера радикального движения, палестинский народ останется на своей земле.

О том, что жители Газы не оставят свои дома по требованию Израиля, сообщил и президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре с лидером США Джо Байденом.