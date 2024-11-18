Боррель выступил с последним заявлением перед уходом на пенсию

«Мой последний призыв к коллегам: будьте сплоченнее, принимайте решения быстрее. События вас не ждут», - сказал он журналистам по пути на свое последнее заседание Совета по иностранным делам.

Боррель напомнил, что в начале службы призвал Евросоюз научиться использовать язык силы. Для этого, по его мнению, странам следует объединиться, иначе они не смогут продемонстрировать миру решимость и стать геополитическим игроком. Политик в очередной раз призвал коллег освоить язык силы и ускорить принятие важных решений.

Он заявил также, что всегда поддерживал удары европейским оружием вглубь России. Боррель сравнил такие нападения со стрельбой по лучникам.

Пост главы евродипломатии может занять премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Европарламенту предстоит рассмотреть ее кандидатуру.