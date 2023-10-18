Боррель призвал ЕС осудить атаки на мирных жителей в Газе
Евросоюз должен осудить атаки на мирных людей в Газе. На это указал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, он отметил, что Израиль имеет право на самозащиту, однако оно должно быть ограничено международным и международным гуманитарным правом.
«Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки [на Израиль], но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе», - процитировал Борреля ТАСС.
Глава Евродипломатии добавил, что палестинцы и сами стали «жертвами ХАМАС», поэтому не могут «достичь устойчивого мира».
Говоря об ударе по больнице в Газе, Жозеп Боррель отметил, что у ЕС пока нет данных о виновнике, однако в любом случае «война должна вестись по международным правилам». Отключение воды и газа мирным жителям этим правилам не соответствует, добавил Боррель.
В результате произошедшей накануне атаки на больницу в Аль-Ахли погибли и пострадали свыше 800 человек.