Боррель призвал ЕС осудить атаки на мирных жителей в Газе

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Выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, он отметил, что Израиль имеет право на самозащиту, однако оно должно быть ограничено международным и международным гуманитарным правом.

«Мы осуждаем эти ужасные террористические атаки [на Израиль], но я думаю, что мы должны также осудить атаки на мирное население в Газе», - процитировал Борреля ТАСС.

Глава Евродипломатии добавил, что палестинцы и сами стали «жертвами ХАМАС», поэтому не могут «достичь устойчивого мира».

Говоря об ударе по больнице в Газе, Жозеп Боррель отметил, что у ЕС пока нет данных о виновнике, однако в любом случае «война должна вестись по международным правилам». Отключение воды и газа мирным жителям этим правилам не соответствует, добавил Боррель.

В результате произошедшей накануне атаки на больницу в Аль-Ахли погибли и пострадали свыше 800 человек.