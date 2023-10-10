Боррель пригрозил наказанием за передачу помощи ЕС боевикам ХАМАС

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«Мы проведем проверку всей помощи ЕС. Если ее часть попадала в руки ХАМАС, ответственные за это понесут политическую ответственность», - сказал Боррель.

По его словам, пока институты ЕС будут проводить аудит помощи Палестине, выплаты продолжатся , а в будущем их, вероятно, «могут расширить».

Ранее еврокомиссар по политике соседства Оливер Варгелий сообщил о заморозке помощи Палестине после атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль. В последние годы ЕС был самым крупным донором Палестины.

Боевики ХАМАС 7 октября начали выпускать ракеты по Израилю и проникли на его территорию, захватив несколько населенных пунктов. После этого израильские власти ввели режим особого положения.

За четыре дня боевых действий количество жертв среди мирного населения с обеих сторон превысило 1700 человек. Сейчас сектор Газа, где проживают около 2,3 миллиона человек, находится без света, воды, топлива.