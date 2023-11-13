По данным газеты, Боррель намерен встретиться с президентом Ицхаком Герцогом и главой МИД Эли Коэном. Помимо этого, глава Евродипломатии планирует посетить сектор Газа.

Похоже, в последнее время ЕС решил сосредоточить внимание на Израиле вместо Украины. Ранее Боррель заявил, что Украина не сможет в ближайшее время добиться победы над Россией, и допустил сокращение помощи ВСУ со стороны Соединенных Штатов.

Если вдруг в США решат отказаться от помощи Украине вовсе, Европа быстро последует их примеру, отметил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Признав неспособность скорой победы ВСУ над российской армией, Евросоюз фактически «засчитал победу России» в конфликте, указала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что весной прошлого года Боррель заявлял, будто конфликт на Украине можно решить лишь на поле боя.