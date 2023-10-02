Боррель подтвердил сообщения о встрече глав МИД ЕС 2 октября в Киеве

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«Я созвал сегодня встречу министров иностранных дел ЕС в Киеве, на первую встречу европейских министров за пределами ЕС. Будущее Украины - в составе ЕС», - отметил он.

Он добавил, что Евросоюз таким образом выразил солидарность и поддержку народу Украины.

Боррель 30 сентября посетил Одессу с необъявленным визитом. По словам дипломата, его присутствие в украинском городе показало поддержку страны в военном и экономическом плане.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не станет мириться с промедлением во вступлении в Евросоюз. По его словам, украинские власти согласятся только на полное членство страны в ЕС, минуя любые промежуточные статусы. Этим заявлением Шмыгаль отреагировал на сообщения о том, что Германия и Франция рассматривали варианты постепенной интеграцией страны в объединение.