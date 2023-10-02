Боррель подтвердил сообщения о встрече глав МИД ЕС 2 октября в Киеве
Неформальная встреча глав МИД ЕС состоится 2 октября в Киеве. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (бывший Twitter).
«Я созвал сегодня встречу министров иностранных дел ЕС в Киеве, на первую встречу европейских министров за пределами ЕС. Будущее Украины - в составе ЕС», - отметил он.
Он добавил, что Евросоюз таким образом выразил солидарность и поддержку народу Украины.
Боррель 30 сентября посетил Одессу с необъявленным визитом. По словам дипломата, его присутствие в украинском городе показало поддержку страны в военном и экономическом плане.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не станет мириться с промедлением во вступлении в Евросоюз. По его словам, украинские власти согласятся только на полное членство страны в ЕС, минуя любые промежуточные статусы. Этим заявлением Шмыгаль отреагировал на сообщения о том, что Германия и Франция рассматривали варианты постепенной интеграцией страны в объединение.