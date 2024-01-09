Боррель отправился в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить о палестино-израильском конфликте

В Саудовской Аравии чиновник пробыл 7 и 8 января. Боррель встретился с высокопоставленными лицами. Одной из главных целей поездки было создание условий для достижения «справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной и в регионе».

Министр также поднял тему эскалации в Красном море. Он заявил, что Евросоюз готов обсудить запуск собственной военной миссии.

В Красном море участились нападения йеменских хуситов на торговые суда. Боевики атакуют грузовые корабли, связанные с Израилем. Ранее они обстреляли американский корабль крылатыми ракетами.

Россия обеспокоена ситуацией в Красном море , которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Аналогичные проблемы есть на оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.