Боррель обвинил Израиль в нарушении международного права

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Боррель заявил, что Евросоюз настаивает на обеспечении гуманитарного доступа в сектор Газа и создании коридоров для выхода беженцев. По словам главы евродипломатии, ЕС нарастит гуманитарную помощь пострадавшим в результате эскалации конфликта в Израиле.

«Необходимо увеличить гуманитарную помощь жертвам этой трагедии», - добавил дипломат.

Боррель отметил, что некоторые действия израильских властей противоречат международному праву.

«Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Евросоюз, продолжит перечислять помощь Палестине, и выступил против коллективного наказания всех палестинцев.

«ЕС продолжит работу с руководством Палестинской автономии, но не с ХАМАС», - уточнил Боррель.

Кроме того, дипломат рассказал, что главы МИД Израиля и Палестины не приняли приглашение на встречу министров Евросоюза.

Конфликт между Израилем и ХАМАС обострился в субботу, 7 октября. Боевики выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и захватили ряд населенных пунктов на юге страны.

Израиль ответил массированными бомбардировками сектора Газа. В результате эскалации погибли около 900 граждан Израиля и порядка 700 палестинцев.