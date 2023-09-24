Боррель назвал вступление Украины в ЕС окончанием «сонной сиесты»

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«В течение многих лет существовала своего рода тупиковая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», - сказал он.

Боррель очень скромно назвал членов Евросоюза «травоядными в мире хищников». Он призвал влиять на мир посредством торговли и «проповеди верховенства закона». Он подчеркнул, что у ЕС нет необходимого оборонного потенциала.

«Я не Дональд Трамп, говорящий, что вы должны тратить 2% ВВП на оборону, но в наших руках выстроить общую внешнюю и оборонную политику», - сказал дипломат.

По его словам, результат конфликта на Украине станет одной из трех движущих сил создания нового мирового порядка. Еврокомиссия анонсировала подготовку к расширению союза. Новыми участниками ЕС станут 10 стран.

Ранее Боррель попытался оправдать провал контрнаступления ВСУ. Он призвал Запад быстрее поставлять оружие украинским властям. Он сказал, что с учетом огромной заминированной территории для Украины было бы самоубийством провести полномасштабную операцию.