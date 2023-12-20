Боррель назвал неправильным вопрос журналиста о победе России

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на саммите Большого континента в Валле-д’Аоста резко отреагировал на вопрос журналиста о возможной победе России в украинском конфликте. При этом дипломат ушел от прямого ответа, сообщило РИА «Новости».

«Это неправильный вопрос… Правильный вопрос - что мы можем сделать, чтобы избежать победы России», - сказал Боррель.

Глава евродипломатии признал, что ВСУ во время контрнаступления «не смогли прорвать фронт». Исходя из этого, он сделал вывод, что Украине «надо помогать еще больше». Боррель подчеркнул, что победа России означает «огромную опасность» для стран Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечало, что в Европе задумались о последствиях победы России. Ряд стран, входящих в блок, опасаются, что страна будет угрожать Восточной Европе.

Аналогичные тезисы продвигают и в США. Президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин заявляют, что Россия якобы начнет угрожать странам НАТО. В МИД России заметили, что американское руководство запугивает Прибалтику и и Финляндию ради контроля над ними.