20 декабря 2023, 17:01

Боррель назвал неправильным вопрос журналиста о победе России

Global Look Press
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Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на саммите Большого континента в Валле-д’Аоста резко отреагировал на вопрос журналиста о возможной победе России в украинском конфликте. При этом дипломат ушел от прямого ответа, сообщило РИА «Новости».

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на саммите Большого континента в Валле-д’Аоста резко отреагировал на вопрос журналиста о возможной победе России в украинском конфликте. При этом дипломат ушел от прямого ответа, сообщило РИА «Новости».

«Это неправильный вопрос… Правильный вопрос - что мы можем сделать, чтобы избежать победы России», - сказал Боррель.

Глава евродипломатии признал, что ВСУ во время контрнаступления «не смогли прорвать фронт». Исходя из этого, он сделал вывод, что Украине «надо помогать еще больше». Боррель подчеркнул, что победа России означает «огромную опасность» для стран Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники отмечало, что в Европе задумались о последствиях победы России. Ряд стран, входящих в блок, опасаются, что страна будет угрожать Восточной Европе.

Аналогичные тезисы продвигают и в США. Президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин заявляют, что Россия якобы начнет угрожать странам НАТО. В МИД России заметили, что американское руководство запугивает Прибалтику и и Финляндию ради контроля над ними.

Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 17:58
Йеменские хуситы объявили мобилизацию для поддержки ХАМАС
Global Look Press
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Всеобщую мобилизацию объявили в подконтрольных хуситам северных провинциях Йемена. Новых бойцов отправят в Газу для участия в боях против израильской армии на стороне ХАМАС. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что в открытые во всех провинциях тренировочные лагеря уже пришли десятки тысяч молодых людей, которые выразили желание пройти военную подготовку, чтобы помочь жителям Палестины.

«Несколько групп уже выпустили в различных провинциях Йемена», - добавил аль-Асад.

Представитель хуситов подчеркнул, что подготовленные бойцы вмешаются в конфликт, если появятся условия, чтобы добраться до сектора Газа.

После начала конфликта на Ближнем Востоке хуситы поддержали ХАМАС и объявили, что начнут атаковать заходящие в Красное море суда Израиля и израильских компаний. От нанесенных ударов уже пострадал французский фрегат, два контейнеровоза под флагом Либерии , а также британское судно.

Большая часть мировых перевозчиков объявила, что приостановит проход судов через Персидский залив и направили сухогрузы в обход Африки.

Глава Пентагона Ллойд Остин в минувший вторник, 19 декабря, объявил, что США вместе с Великобританией, Бахрейном, Канадой, Францией, Испанией и рядом других стран начали операцию «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море.

Африка Конфликт Израиля и Палестины
20 декабря 2023, 17:00
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
РИА «Новости»
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В столице Украины и нескольких областях страны включили сигналы воздушной тревоги. Данные распространил официальный ресурс по оповещению населения.

О вероятной атаке также предупредили жителей Винницкой и Днепропетровской областей. Воздушная тревога сработала на территории еще восьми украинских регионов - в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ночь на 20 декабря в Харькове прогремело несколько взрывов. ПВО работала и в Киевской области , а на окраинах Киева звучали взрывы. Прогремели они и вечером 19 декабря в Черноморске и Одессе.

Одесса Взрывы Киев Украина Харьков ПВО
20 декабря 2023, 15:20
Захарова раскрыла причину желания Зеленского продолжить конфликт
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский рассчитывает на продолжение конфликта с Россией, потому что видит в нем единственный шанс на сохранение власти. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Продолжение конфликта с Россией он воспринимает как последнюю возможность остаться у власти», - сказала она.

Также дипломат назвала утешительным призом начало переговоров вступления Украины в Евросоюз.

«От Брюсселя этот шаг не более чем утешительный приз для киевского режима», - добавила Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время вопрос о начале диалога с Россией является неактуальным. Он также отметил, что никому сейчас не известно, когда именно завершится вооруженное противостояние.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что страна не отказалась от своих целей в СВО.

Владимир Зеленский Мария Захарова Владимир Путин Украина
20 декабря 2023, 15:05
Путин поблагодарил парламентариев за укрепление авторитета России в мире
РИА «Новости»
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Проведенная за последние годы работа включила Россию в число стран-лидеров, обладающих общемировым авторитетом. Об этом в ходе своего выступления на Совете законодателей заявил президент Владимир Путин

Он подчеркнул, что этого статуса страна добилась в том числе благодаря вкладу в дипломатическую работу парламентариев.

«Представители Совета Федерации, Госдумы, коллеги из регионов, муниципальных представительных органов власти своей смелой, активной, профессиональной работой на международных площадках внесли большой вклад в возрождение, а затем и в постепенное, последовательное укрепление авторитета и влияния нашей страны», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что парламентская дипломатия в очередной раз подтвердила что Россия выбрала свой суверенный курс и стоит на позициях строительства справедливого и многополярного мира.

Россия Владимир Путин

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