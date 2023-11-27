Боррель назвал бессмысленным давать еду людям, которых завтра убьют

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <…> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», - сказал он.

Боррель заявил о необходимости прекращения атак, чтобы избежать новых смертей. По его словам, люди нуждаются в гуманитарной помощи, но ее оказывают недостаточно.

Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Он объяснил, что за это время получится освободить 20 израильских пленных в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем еврейского государства.

Оказывать помощь тем, кого скоро убьют - бессмысленно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передало РИА «Новости».