27 ноября 2023, 21:41

Боррель назвал бессмысленным давать еду людям, которых завтра убьют

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Оказывать помощь тем, кого скоро убьют — бессмысленно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <…> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», - сказал он.

Боррель заявил о необходимости прекращения атак, чтобы избежать новых смертей. По его словам, люди нуждаются в гуманитарной помощи, но ее оказывают недостаточно.

Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Он объяснил, что за это время получится освободить 20 израильских пленных в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем еврейского государства.

Оказывать помощь тем, кого скоро убьют - бессмысленно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передало РИА «Новости».

Израиль Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 21:20
Представительство РФ заявило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуации из сектора Газа по российскому списку ожидают порядка 200 россиян и членов их семей. Об этом сообщил Telegram-канал «От первого лица» со ссылкой на представительство РФ в Палестине.

В публикации уточнили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

Российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что эвакуация россиян продолжается.

Ранее директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел Александр Кинщак сообщил, что процесс эвакуации россиян из Газы удалось наладить. Большая часть соотечественников уже покинула анклав. Россиян доставили в Москву самолетами МЧС, напомнил Кинщак.

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
27 ноября 2023, 20:46
Рябков оценил возможность диалога России и США по стратегической стабильности
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
Диалог России и США по стратегической стабильности вряд ли возобновится в ближайшем будущем. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты передали России документ, в котором они изложили свою позицию и ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

«Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа», - добавил дипломат.

Ранее Рябков отметил, что подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». С одной стороны американцы отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются ее изменить.

США Международные отношения Россия Переговоры МИД РФ
27 ноября 2023, 20:04
Моравецкий принес присягу премьера Польши
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Президент Польши Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра республики. Трансляцию вел телеканал TVP INFO.

«Новое правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого было приведено к присяге», - отметили журналисты.

Церемония прошла в президентском дворце в столице в присутствии главы государства Анджея Дуды. Вслед за Моравецким присягу принесли министры.

Глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что по его мнению, в правительстве не должно быть слишком много политиков. Он также добавил - в СМИ появлялась информация, что политики «Права и справедливости» не хотели входить в новое правительство премьер-министра Моравецкого, но это «полная ложь». По его словам, ситуация была противоположной.

Всего в новом кабинете 17 министров вместо 27. Прежнюю должность сохранил только министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. Президент страны Анджей Дуда после наделил его полномочиями для формирования нового кабмина. Затем Дуда внес в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьера. Моравецкий говорил о том, что создаст новое правительство , несмотря на то, что «Право и справедливость» получит меньше половины мандатов.

Ранее спикерами сейма и сената Польши выбрали представителей оппозиции. Председателем нижней палаты парламента стал Шимон Холовня, верхней - Малгожата Кидава-Блоньская.

Польша
27 ноября 2023, 19:46
ХАМАС объявил о договоренности по продлению перемирия с Израилем
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня. Об этом представители организации заявили в Telegram-канале.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС сообщает, что с братьями в Катаре и Египте достигнута договоренность о продлении временного гуманитарного перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее перемирие», - сообщили в ХАМАС.

Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван сообщал, что за это время удастся освободить 20 израильских заложников в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Возможно освобождение 11 израильских заложников из Газы.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары, объявив о переходе страны в «состояние войны». Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта возросло до 16 тысяч. Еще 35 тысяч человек в палестинском анклаве получили ранения.

Ранее американские чиновники разделились на два лагеря из-за ситуации в Газе. Конфликт стал самой большой проблемой за все время президентства американского лидера Джо Байдена.

Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме