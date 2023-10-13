Борис Джонсон заявил о сохранении любви к русской культуре
Любовь и восхищение русской культурой у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона никуда не исчезли. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Рада».
«Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», - заявил Джонсон, отвечая на вопрос про изменение своего отношения к России.
Джонсон добавил, что сохранил контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он признался, что не стоит об этом распространяться, но они продолжают поддерживать связь. До своего прихода в правительство Великобритании Борис Джонсон занимал пост мэра Лондона. На протяжении всей своей работы он ежегодно проводил фестивали русской культуры в дни Масленицы. Для этого он приглашал артистов из России. Все гости фестиваля могли бесплатно попробовать блюда русской кухни.