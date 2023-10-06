«Борьба за власть». В Европе разгорелся скандал вокруг фон дер Ляйен из-за Украины

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«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», - сказано в публикации.

Ранее глава Евросовета рассказал немецким журналистам, что украинская сторона может присоединиться к ЕС в 2030 году, если выполнит все необходимые требования. Тогда же Мишель заявил, что Урсула фон дер Ляйен превышает внешнеполитические полномочия. Пресс-секретарь ЕК опровергла обвинения политика.

Авторы материала отметили, что глава Евросовета точно также превысил полномочия, когда предложил Киеву вступить в ЕС к 2030 году.

«В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть», - написали журналисты.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо ужаснулся после заявления Урсулы фон дер Ляйен об отправке Украине 1,5 миллиарда долларов (свыше150 миллиардов рублей). По мнению политика, подобные действия являются «разорением» ради эскалации конфликта и коррупции.