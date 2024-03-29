29 марта 2024, 11:01

Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства инициирует вопрос о выходе страны из состава НАТО. Об этом изданию Le Figaro сказал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, вероятность выхода США из альянса при Трампе можно оценить как довольно высокую.

«Когда у Трампа возникает идея, он возвращается к ней вновь и вновь. Потом забывает, но в конечном счете снова вспоминает и действует. Многие думают, что эта тема просто является темой для переговоров, но я так не считаю», - отметил бывший советник.

Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп шокировал Европу, заявив об отказе от поддержки со стороны США, если они не прекратят покупать природные ресурсы по высокой стоимости у России.

Ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты призвали членов НАТО из Европы готовиться к вероятному выходу США из военного блока.

США Дональд Трамп НАТО
29 марта 2024, 10:19
Байден заявил, что арабские страны готовы признать Израиль
РИА «Новости»
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Ряд арабских стран, в том числе Саудовская Аравия, готовы признать Израиль. Такое заявление сделал глава Белого дома Джо Байден на мероприятии по сбору средств в рамках президентской кампании в Нью-Йорке. Его процитировало агентство Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль», - подчеркнул американский президент.

Он указал на то, что нужно разработать план действий и будущее соглашение о создании двух стран. Байден уточнил, что этот процесс не обязательно «произойдет сегодня, но должен быть прогресс». Он выразил уверенность в том, что можно обеспечить целостность и безопасность Израиля.

Выступление Байдена прерывали протестующие в зале. Один из митингующих кричал ругательства, свистел и показывал плакаты о ядерной войне с Россией. На улице также организовали демонстрацию. Там собрались протестующие против политики Белого дома на Ближнем Востоке.

Израиль Египет Саудовская Аравия Джо Байден Катар
29 марта 2024, 09:53
В Госдуме объяснили нервозность нахамившего российским чиновникам Кирби
РИА «Новости»
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Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» — сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Грубая и нервозная реакция представителя Белого дома Джона Кирби на слова российских чиновников об украинском следе в теракте в «Крокус Сити Холле» - сигнал, что следствие идет по верному пути. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Очень подозрительна нервозность», - отметил парламентарий.

По мнению Шеремета, Кирби, вероятно, осознает, что версия США о причастности ИГИЛ* находит все меньше сторонников в остальном мире. Все видят, откуда действительно торчат «ослиные уши», подчеркнул собеседник агентства.

Депутат выразил уверенность, что нервозность Кирби связана с тем, что следствие, которое проводит Россия, идет в правильном направлении. Его слова можно воспринимать именно как сигнал об этом, добавил Шеремет.

«Если в США так нервничают, значит, мы на верном пути», - подчеркнул он.

Отдельно Шеремет указал на то, что представитель Белого дома не имеет морального права разбрасываться словами , которые показывают его как деградирующего и безнравственного человека.

Ранее Кирби заявлял, что Соединенные Штаты продолжат «сохранять бдительность» и предупреждать власти других стран, вне зависимости от того, какие США выстроили с ними отношения.

Также он вспомнил слова своего дяди, который говорил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту », сравнив с ними российских чиновников.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая группировка.

США Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 09:16
Макрону напомнили о трагической судьбе десятков тысяч французских военных в Крыму
Unsplash
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Франция в прошлом уже отправляла свою армию на Крымский полуостров. Эта кампания обернулась гибелью десятков тысяч солдат в Севастополе, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Опыт у французов имеется. Во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат и офицеров, посланных на убой Наполеоном III», - напомнил он.

Владимир Константинов назвал действующего президента Франции Эммануэля Макрона «наполеончиком» и усомнился в том, что он способен собрать аналогичную армию. Спикер парламента предупредил, что даже если французские военные присоединятся к украинским, в Крыму найдут место для новых могил.

Власти Франции задумали отправить на Украину группировку из двух тысяч солдат, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Бывший начальник главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш предупредил о реакции России на этот шаг.

Военные Крым Севастополь Франция
29 марта 2024, 08:33
Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Южнокорейская газета The Korea Herald принесла извинения за карикатуру, которую она опубликовала на теракт в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство России в Сеуле раскритиковало карикатуру, назвав это цинизмом и кощунством. Диппредставительство указало на то, что рисунок оскорбляет чувства большинства граждан Южной Кореи, которые разделяют с россиянами боль этой трагедии.

Газета отметила, что выражает соболезнования жертвам теракта и вместе с народом разделяет скорбь. Руководство признало, что сожалеет о публикации карикатуры в номере от 27 марта.

«Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», - указали в заметке.

Ее опубликовали на первой странице печатной версии газеты, где в номере от 27 марта разместили карикатуру. Издание еще раз указало на то, что осознало свою ответственность за материалы и выразило «глубочайшие сожаления».

Теракт в «Крокусе»

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