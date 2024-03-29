Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

По его словам, вероятность выхода США из альянса при Трампе можно оценить как довольно высокую.

«Когда у Трампа возникает идея, он возвращается к ней вновь и вновь. Потом забывает, но в конечном счете снова вспоминает и действует. Многие думают, что эта тема просто является темой для переговоров, но я так не считаю», - отметил бывший советник.

Болтон напомнил, что в 2018 году Трамп шокировал Европу, заявив об отказе от поддержки со стороны США, если они не прекратят покупать природные ресурсы по высокой стоимости у России.

Ранее западные СМИ сообщили, что дипломаты призвали членов НАТО из Европы готовиться к вероятному выходу США из военного блока.