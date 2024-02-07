07 февраля 2024, 14:36

Большинство республиканцев в Неваде проголосовали против всех на праймериз без Трампа

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Большая часть республиканцев на праймериз в Неваде проголосовала против всех кандидатов, поскольку там не было бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

Главным соперником Трампа на внутрипартийных выборах стала экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В результате она набрала около 33%, а графа «против всех» получила более 60% голосов.

Экс-глава Соединенных Штатов является фаворитом президентской гонки от республиканцев. Трамп сам решил не принимать участие в праймериз. Он сделает акцент на конференциях, которые состоятся в штате 8 февраля.

От демократов в праймериз участвовал действующий американский лидер Джо Байден. Невада - демократический штат, его интересы в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Ее победа в 2022 году принесла парии контроль в верхней палате представителей.

Ранее Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за угроз в ее адрес. По данным СМИ, соперница Трампа столкнулась со «сваттингом» - недостоверными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
07 февраля 2024, 14:12
Утечка зараженной воды произошла на очистном оборудовании АЭС «Фукусима»
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Специалисты зафиксировали утечку на оборудовании по очистке радиоактивной воды на японской АЭС «Фукусима». Об этом сообщил оператор Tokyo Electric Power.

Вода с содержанием радионуклидов вытекала из трубы очистной установки.

«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы. Зафиксировано наличие радиоактивных элементов», - указали в отчете Tokyo Electric Power.

По информации газеты Asahi , всего из оборудования утекло 5,5 тонны зараженной воды. Концентрация радиоактивных элементов в жидкости составила 22 миллиарда беккерелей. В издании добавили, что в океан зараженная вода из очистного оборудования не попала.

Ранее специалисты после сброса воды с «Фукусимы» зафиксировали в море низкие концентрации трития - 10 беккерелей на литр. Этот показатель находится ниже границы так называемого уровня выявления. Допустимой нормой для питьевой воды считается концентрация в 10 тысяч беккерелей на литр.

Оператор АЭС «Фукусима» планирует с апреля сбросить в океан более 54 тысяч тонн воды за год, проинформировал RT. Сброс слаборадиоактивной воды будет проходить в несколько этапов.

Япония Коммунальные аварии АЭС
07 февраля 2024, 13:32
Бесшумная «черная дыра» прибыла на Камчатку
РИА «Новости»
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На Камчатку прибыла первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Источники «Известий» в Минобороны сообщили, что на субмарине проводят учения, в дальнейшем она будет базироваться на полуострове.

Основная задача подлодок: не дать американцам перехватить стратегические крейсеры России.

«Лодки проекта 636.3 вполне подходят для этого по своим характеристикам. У них хорошие ходовые качества, комплекс вооружения», - рассказал журналистам издания военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Субмарины будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей». Подлодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных, за что получили прозвище «черные дыры».

Суда практически незаметны, они будут охранять и оборонять побережье. Например, в случае конфликта они смогут прервать сообщение кораблей, не позволят высадиться десанту. Сейчас осталось проверить, как подлодка покажет себя в сложных гидрометеорологических условиях.

Ранее стало известно, что Швеция решила построить подводные лодки для борьбы с Россией в Балтийском море. Дизель-электрические подводные лодки, названные «Блекинге» и «Сконе», начнут патрулировать восточные районы НАТО. Субмарины планируют спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет чувствовать себя в безопасности благодаря флоту, морякам и вооружению. Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах» и другие долгие годы будут надежно защищать Родину.

Суд Военные Корабли Россия Подлодки Камчатка
07 февраля 2024, 12:43
Россия применит баллистические и крылатые ракеты в ответ на угрозы НАТО
Пресс-служба Минобороны
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Россия готова применить крылатые и баллистические ракеты со специальными боеголовками для защиты своей территории от угрозы со стороны НАТО. Об этом предупредил в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», - предупредил зампред СБ.

Он отметил, что эта позиция «хорошо известна всем» и вытекает из доктринальных военных документов. Это и будет «пресловутый апокалипсис», резюмировал Дмитрий Медведев.

Он призвал западных политиков раскрывать избирателям «горькую правду», а не повторять «лживую мантру» о готовности к войне с Россией.

Накануне, 6 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна якобы сможет отразить возможное «нападение» со стороны России.

Он отметил, что Британия, Германия, Норвегия, Финляндия, Польша и другие страны из Североатлантического альянса постоянно твердят о необходимости готовиться к «войне» с Россией, хотя та не раз говорила об отсутствии планов конфликта с ЕС и НАТО. Причины «крайне опасной болтовни» очевидны: желание оправдать многомиллиардные траты на Украину, считает Медведев.

Но если такая война все-таки случится, то она пойдет «не по сценарию СВО» и будет вестись не в окопах с использованием артиллерии, бронетехники, дронов и средств радиоэлектронной борьбы, подчеркнул политик. Он напомнил, что НАТО - «огромный военный блок», в странах альянса живут почти миллиард человек. Совокупный военный бюджет этих государств может достигать полутора триллиона долларов.

Ракеты Дмитрий Медведев НАТО
07 февраля 2024, 11:35
Свыше 200 тысяч мощных кибератак на российские объекты совершили за год
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На информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч мощных кибератак. Об этом рассказал начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров, написало РИА «Новости».

«Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния», - заявил Петров.

Только в 2023 году ресурсы России подверглись 200 тысячам наиболее опасных компьютерных атак. В основном их организовывают иностранные спецслужбы с привлечением международных преступных сообществ, писали «Известия».

Большинство особо мощных атак направляли на объекты государственного управления , а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Но нарушения функционирования российских информационных ресурсов удалось избежать.

Ранее домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки , но не получил серьезного ущерба. Портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за манипуляций за пределами России.

Россия Правительство РФ Промышленность Образование Наука

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