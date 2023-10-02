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Примерно две трети из 1003 участников исследования с 25 по 26 сентября, 64%, признались, что настроение в их окружении за последние пять лет ухудшилось. Пессимистичней остальных высказались жители Восточной Германии, где о будущем тревожились 70% опрошенных. Тем, что молодежь ожидает снижение уровня жизни, обеспокоились 71% немцев. На улучшение понадеялись только 5%, а 20% не спрогнозировали перемен.

Конфликт на Украине и пандемия сильно сказались на ожиданиях сторонников Свободной демократической партии и «Альтернативы для Германии». Члены семьи, коллеги и друзья 85% и 84% из них стали более тревожными в последние пять лет.

Несмотря на это, 78% немцев заявили, что им нравится жить в Германии. Только 19% хотели бы переехать.

Германия ощутила на себе последствия антироссийских санкций. Историк Тарик Сирил Амар заявил, что стремление следовать за западом спровоцировало в ФРГ экономический и политический кризисы.