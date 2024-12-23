Большинство американцев заявили, что власти скрывают от них данные о таинственных БПЛА

Телеканал отметил, что американцы не уверены в том, кто управляет беспилотниками, замеченными над Восточным побережьем. У них имеется целый ряд теорий на эту тему, причем чаще всего подозревают правительство США.

Согласно проведенному опросу, 78% американцев убеждены, что Вашингтон скрывает от них информацию. Почти каждый пятый респондент посчитал, что дронами управляют частные лица, 26% подозревает правительство страны, 17% заявили о причастности иностранных государств, а 37% признались, что не знают, кто к этому причастен.

Американцев опросили с 18 по 20 декабря.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал «Звездные войны» , отвечая на вопрос о загадочных дронах, замеченных в разных частях США.

Большинство американцев полагают, что власти США скрывают от них информацию о таинственных беспилотниках, замеченных ранее над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News , который провел опрос совместно с компанией YouGov.