23 декабря 2024, 02:01

Большинство американцев заявили, что власти скрывают от них данные о таинственных БПЛА

РИА «Новости»
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Большинство американцев полагают, что власти США скрывают от них информацию о таинственных беспилотниках, замеченных ранее над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News, который провел опрос совместно с компанией YouGov.

Телеканал отметил, что американцы не уверены в том, кто управляет беспилотниками, замеченными над Восточным побережьем. У них имеется целый ряд теорий на эту тему, причем чаще всего подозревают правительство США.

Согласно проведенному опросу, 78% американцев убеждены, что Вашингтон скрывает от них информацию. Почти каждый пятый респондент посчитал, что дронами управляют частные лица, 26% подозревает правительство страны, 17% заявили о причастности иностранных государств, а 37% признались, что не знают, кто к этому причастен.

Американцев опросили с 18 по 20 декабря.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер процитировал «Звездные войны» , отвечая на вопрос о загадочных дронах, замеченных в разных частях США.

Большинство американцев полагают, что власти США скрывают от них информацию о таинственных беспилотниках, замеченных ранее над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Об этом сообщил телеканал CBS News , который провел опрос совместно с компанией YouGov.

США Пентагон Беспилотники Нью-Йорк Вашингтон
23 декабря 2024, 00:10
Фицо на русском языке поблагодарил Путина за прием в Кремле
РИА «Новости»
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Словацкий премьер Роберт Фицо по-русски поблагодарил президента РФ Владимира Путина за встречу перед началом переговоров в Кремле. Кадры опубликовали в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Во время рукопожатия Путин сказал Фицо «добро пожаловать».

«Большое спасибо за встречу», - поблагодарил за прием российского лидера словацкий премьер, причем на прекрасном русском языке.

Встреча Путина и Фицо прошла в формате «один на один» и без камер.

Словацкий премьер прибыл с рабочим визитом в Москву вечером в воскресенье, 22 декабря.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Фицо планирует обсудить с Путиным проблемы, возникшие из-за срыва транзита российского газа через Украину. Словакия сильнее всего пострадает от решения Киева.

Кремль Русский язык Россия Владимир Путин Словакия
22 декабря 2024, 23:19
Трамп объявил о создании новой системы ПРО
Global Look Press
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США получат новую систему противоракетной обороны (ПРО), покрывающую всю территорию страны. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением в ходе конференции Turning Point USA в штате Аризона выступил избранный президент страны США Дональд Трамп.

США получат новую систему противоракетной обороны (ПРО), покрывающую всю территорию страны. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением в ходе конференции Turning Point USA в штате Аризона выступил избранный президент страны США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что новую систему сделают исключительно из отечественных материалов.

«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита „Железный купол“, который будет полностью изготовлен в США», - заявил Трамп.

По его словам, подобную защиту страны планировал создать 40-й президент США Рональд Рейган, но тогда у него не было в распоряжении необходимых технологий, которые появились сейчас.

Издание The Mother Jones напомнило, что об этой системе Трамп начал говорить еще во время своей предвыборной кампании и уже тогда эта инициатива вызвала большой скептицизм среди военных экспертов.

Представитель Центра исследований по нераспространению ядерного оружия имени Джеймса Мартина в Миддлбери Джеффри Льюис назвал план Трампа нереализуемым. Он пояснил, что Трамп плохо знает географию США и забыл, что Аляска и Гавайи отделены от основной территории страны.

Ранее представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что все ядерное оружие страны постоянно находится в состоянии боевой готовности. Он пояснил, что атомные подводные лодки остаются в местах базирования, межконтинентальные баллистические ракеты готовы к использованию, а все бомбардировщики прошли техническое обслуживание.

США Ракеты Дональд Трамп
22 декабря 2024, 20:55
Известный провалившимся угоном самолета советский диссидент умер в Израиле
РИА «Новости»
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В Израиле умер советский писатель, диссидент, журналист Эдуард Кузнецов. Он прославился тем, что спланировал угон самолета, а затем избежал смертной казни, сообщил MIGnews.

Кузнецов скончался 22 декабря в возрасте 84 лет. Год назад ушла из жизни его жена, бывший заместитель мэра Иерусалима Лариса Герштейн.

Эдуард Кузнецов родился 29 января 1939 года в Москве, окончил философский факультет МГУ и занялся выпуском самиздатского журнала «Феникс». В 1961 году получил первый тюремный срок за антисоветскую агитацию.

В 1970 году вместе с единомышленниками распланировал угон пассажирского самолета, так как власти запретили ему и другим евреям покидать страну. Диссидент снова попал тюрьму. Сначала суд приговорил его к смертной казни, но потом заменил наказание 15 годами заключения. В 1979 году по обмену СССР с США вышел на свободу и переехал в Израиль.

В Санкт-Петербурге умерла Фрейя Зильбер - мать внебрачного внука актрисы Марии Шукшиной. Она скончалась в компании еще двух человек в состоянии наркотического отравления.

Израиль СССР Самолеты
22 декабря 2024, 18:39
Нарушения в экспорте автомобилей в Россию обнаружили в BMW
Global Look Press
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Немецкая компания BMW обнаружила нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию. Причастных к ним сотрудников уволили, сообщило агентство DPA.

«Нарушения в связи с экспортом автомобилей в Россию обнаружили в мюнхенском автопроизводителе BMW. Их подтвердили внутренние контрольные мероприятия», - заявили в компании.

Реализацию машин приостановили. BMW Group приняла решение уволить сотрудников, несущих ответственность за экспорт указанных автомобилей.

Издание Business Insider заявляло, что с завода BMW в Ганновере более 100 автомобилей доставили российским клиентам. Журналисты напомнили, что в Германии действует строгое эмбарго по поставкам автомобилей в Россию, автопроизводитель старается пресекать «серые» схемы.

Ранее стало известно, что BMW после ухода с рынка запатентовал концепт-кар в России.

Германия Россия BMW

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