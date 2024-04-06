Больше плаща Гарри Поттера. «Мегащит-невидимку» изобрели в Великобритании
Разработчики британской компании Invisibility Shield изобрели щит-невидимку, который может скрывать спрятанный за ним предмет. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Благодаря множеству линз щит рассеивает вертикальную полосу света и вызывает иллюзию исчезновения объекта. Высота разработки составляет 183 сантиметра, а ширина - 122 сантиметра.
«В отличие от плаща Гарри Поттера, он достаточно велик, чтобы скрыть несколько человек», - отметили журналисты.
В издании добавили, что приобрести необычный щит можно за 699 фунтов стерлингов (около 81 700 рублей). По словам разработчиков, лучше всего изобретение работает на однородном фоне. Удерживать и переносить щит можно с помощью специальных ручек, оставаясь при этом незамеченным, заявили в компании.
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