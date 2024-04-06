Больше плаща Гарри Поттера. «Мегащит-невидимку» изобрели в Великобритании

Благодаря множеству линз щит рассеивает вертикальную полосу света и вызывает иллюзию исчезновения объекта. Высота разработки составляет 183 сантиметра, а ширина - 122 сантиметра.

«В отличие от плаща Гарри Поттера, он достаточно велик, чтобы скрыть несколько человек», - отметили журналисты.

В издании добавили, что приобрести необычный щит можно за 699 фунтов стерлингов (около 81 700 рублей). По словам разработчиков, лучше всего изобретение работает на однородном фоне. Удерживать и переносить щит можно с помощью специальных ручек, оставаясь при этом незамеченным, заявили в компании.

Ранее российские ученые создали легкий и прозрачный материал , способный производить электрический ток. В основе композита специалисты использовали графен с включениями наноалмазов.