«Больше, чем просто страны-партнеры». Володин оценил уровень отношений России и КНР

«Мы больше, чем просто стратегические партнеры. Мы добились самого высокого уровня взаимопонимания. Думаю, уже все это понимают», - сказал он.

Володин отметил, что парламентарии обеих стран должны сделать все необходимое для закрепления решений глав своих государств.

«Пока что, нужно признать, мы далеки от той динамики, от оптимального формата. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы закрепить решения Си Цзиньпина и Владимира Путина на законодательном уровне», - добавил спикер.

Во вторник Володин прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщал RT. Поездка председателя Госдумы продлится до 23 ноября, в ходе которой он проведет встречи с официальными лицами КНР.

Ранее спикер парламента КНР Ли Чжаньшу назвал борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией.