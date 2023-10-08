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По информации издания, в результате действий палестинских военных и эскалации конфликта еще две тысячи человек получили ранения.

«По меньшей мере 600 израильтян были убиты», - указало радио.

Ранее Израиль сообщил, что нанесет «жесткие удары» по палестинскому анклаву в ответ на обстрелы ХАМАС со стороны сектора Газа и палестинскую операцию. Армия Израиля использовала танки при столкновениях в общине Маген. ЦАХАЛ пытается восстановить контроль над приграничными с сектором Газа территориями.

Израильские официальные лица заявили, что члены ХАМАС похитили десятки иностранных граждан и используют их как заложников. По информации издания Ynet , среди пленников есть граждане России, Таиланда, Германии и Великобритании.