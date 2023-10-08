Больше 600 человек погибли в Израиле из-за атаки ХАМАС — СМИ
Больше 600 граждан Израиля погибли из-за обстрелов и вторжения группировки ХАМАС на территорию страны. Об этом заявило государственное радио Израиля Kan Bet.
По информации издания, в результате действий палестинских военных и эскалации конфликта еще две тысячи человек получили ранения.
«По меньшей мере 600 израильтян были убиты», - указало радио.
Ранее Израиль сообщил, что нанесет «жесткие удары» по палестинскому анклаву в ответ на обстрелы ХАМАС со стороны сектора Газа и палестинскую операцию. Армия Израиля использовала танки при столкновениях в общине Маген. ЦАХАЛ пытается восстановить контроль над приграничными с сектором Газа территориями.
Израильские официальные лица заявили, что члены ХАМАС похитили десятки иностранных граждан и используют их как заложников. По информации издания Ynet , среди пленников есть граждане России, Таиланда, Германии и Великобритании.