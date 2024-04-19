19 апреля 2024, 15:06

«Большая семерка» пообещала найти законный способ присвоить российские активы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление, в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление , в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Страны осудили удары по энергетическим объектам Украины. Они заявили, что следует компенсировать ущерб, в том числе за счет обездвиженных суверенных активов России за рубежом. Участники заседания приветствовали планы Евросоюза принять правовые акты для использования доходов от замороженных счетов.

«Мы будем продолжать нашу работу и консультировать перед Апулийским саммитом по всем возможным направлениям и вариантам, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы можно было бы использовать для поддержки Украины в соответствии с правовыми системами и международным правом», - заявили министры.

По итогам заседания представители стран G7 договорились сократить импорт энергоресурсов из России и пообещали укрепить украинскую систему ПВО. Саммит лидеров G7 пройдет в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

G7 Международные отношения Запад Деньги
19 апреля 2024, 14:53
Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Двух подозреваемых в нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** задержали в Польше. Их передадут Литве после окончания необходимых процедур, сообщил литовский лидер Гитанас Науседа.

«Благодарю Польшу за отличную работу. <…> Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», - процитировал Науседу портал LRT.

На Волкова** напали с молотком в марте в Вильнюсе. Перед этим в его машине разбили окно, распылили слезоточивый газ. На появившихся после происшествия фотографиях пострадавший весь в кровоподтеках, из ран на ноге течет кровь. Волков рассказывал журналистам, что его много раз ударили по ноге молотком для отбивных.

В России экс-главу ФБК* еще осенью 2021 года объявили в розыск по уголовной статье о создании экстремистского сообщества и руководстве им.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Литва Польша Избиения
19 апреля 2024, 14:17
«Нет никакого смысла». Лавров заверил, что Россия не хотела нападать на Европу
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Западные политики создали миф о российской угрозе для того, чтобы получить деньги на продолжение боевых действий на Украине и сберечь репутацию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда», что Россия никогда не планировала нападать на Европу, сообщил МИД.

«Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, … на Украине сделать, конечно, этого не позволим», - сказала она.

Сергей Лавров сказал, что подготовку к «нападению России» на Европу нельзя назвать паранойей. По его мнению, миф об угрозе использовали для того, чтобы заставить парламенты выделить деньги на продолжение боевых действий.

Министр добавил, что лидеры Евросоюза однозначно, грубо и безвозвратно объявили Россию врагом. Если они откажутся от своих слов, оппозиционеры воспользуются ситуацией. Сергей Лавров добавил, что разговоры о нападении могли быть связаны с нежеланием объяснить рядовым европейцам отсутствие дешевых газа и нефти, рост цен и деиндустриализацию.

Призывы нанести стратегическое поражение России связаны со страхом потерять влияние, заявил он. Сергей Лавров назвал это агонией и истерикой.

Сергей Лавров Европа Запад МИД РФ
19 апреля 2024, 14:08
Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов из-за ливней
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорт Дубая до сих пор не может разобраться с последствиями непогоды. Число прибывающих туда рейсов ограничили на 48 часов, сообщило издание Al Arabiya.

«Международный аэропорт Дубая, один из самых загруженных в мире, заявил, что временно ограничивает количество прибывающих рейсов на 48 часов, чтобы ускорить операции по восстановлению после дождя и наводнения», - указали в материале.

Накануне в аэропорту обещали, что воздушная гавань вернется к полноценному функционированию в течение 24 часов.

Мощнейшие за последние 75 лет ливни обрушились на Дубай. За несколько дней в городе выпал годовой объем осадков. Дороги и даже международный аэропорт Дубая затопило, десятки рейсов пришлось отменить.

Российские туристы после трех дней ожидания вылета устроили бунт в воздушной гавани, они хлопали в ладоши и скандировали: «Домой! Москва!». Из страны не могли вылететь около 2,5 тысячи россиян.

Наводнения Самолеты Дубай
19 апреля 2024, 13:58
Страны G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
«Группа семи» намерена продолжать «оказывать давление на доходы России от энергетики». Решение приняли по итогам встречи глав стран G7 в Италии. Об этом написало РИА «Новости».

Все страны G7 призвали сократить объем импорта энергоресурсов из РФ и добиваться соблюдения потолка цен на нефть. Кроме этого, «Группа семи» займется сдерживанием стран, помогающих развитию российской оборонной промышленности. Против государств, сотрудничающих с Россией, примут дополнительные санкции. Санкционное давление планируют усилить и на саму Российскую Федерацию.

Ранее по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе страны ЕС также единогласно поддержали ужесточение антироссийских санкций, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что государства Евросоюза также готовы усилить борьбу с обходом этих ограничений.

G7 Санкции Нефть Россия Евросоюз

Новости по теме