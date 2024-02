Большая проблема. Законопроект США о выделении средств на укрепление сил в Азии назвали неудивительным

Американская певица Тейлор Свифт получила премию «Грэмми» в категории «Лучший альбом года». Награды удостоился ее альбом Midnights, сообщили на сайте премии.

За победу боролись альбомы Майли Сайрус, Джанелль Монэ, Джона Батисты, Ланы Дэль Рэй, Оливии Родриго и SZA.

Альбом Свифт победил в этой категории уже в четвертый раз, отметил RT. В этот раз певица также претендовала на «Грэмми» в категории «Песня года» со своей композицией Anti-Hero, однако ее обошла Билли Айлиш с саундтреком к фильму Греты Гервиг «Барби» What Was I Made For? Церемония вручения музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе. Награду в номинации «Лучший новый исполнитель» получила певица Виктория Моне, «Записью года» стала песня Flowers Майли Сайрус.

Ранее Тейлор Свифт признали человеком 2023 года.

Исполнительница обогнала миллиардера Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, британского короля Карла III, куклу Барби и даже президента России Владимира Путина.