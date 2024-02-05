Большая проблема. Законопроект США о выделении средств на укрепление сил в Азии назвали неудивительным

Тихоокеанский регион остается одним из самых важных для американцев, поэтому США будут и дальше выделять средства на усиление поддержки странам, которые пока находятся под контролем Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что сенат США внес законопроект о дополнительном финансировании на 118,28 миллиарда долларов. Помимо помощи Украине и Израилю политики предложили выделить деньги на укрепление американских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Дело в том, что на днях были американо-японские учения, где впервые уже обозначен гипотетическим врагом Китай. То есть очевидно, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении своей гегемонии в Тихоокеанском регионе. И при этом на фоне, конечно, усугубления ситуации на Ближнем Востоке и прочего», - отметил эксперт.

Он не исключил усиление Южной Кореи на фоне демонстрации сил со стороны КНДР. В этом тоже нет ничего удивительного, так как американцы планируют создать местный аналог блока НАТО для противодействия Китаю, добавил Михайлов.

По его словам, КНР почувствовала слабость Соединенных Штатов.