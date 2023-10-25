«Большая проблема». Оружие России навело панику в США

«Впервые за как минимум 20 лет США планируют построить и установить четыре загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС). В то же время Канада планирует приобрести две дополнительные системы для своей северо-западной части», - указал он.

По словам аналитика, новые системы помогут в обнаружении запуска и отслеживании российских и китайских ракет большой дальности, хотя у США пока нет четкого плана, как их можно сбить По словам Брайена, у США и Канады до сих нет четкого понимания того, где разместить ЗГРЛС, а Пентагон еще даже не начинал их закупку. Вот только после их установки Соединенные Штаты ждет «большая проблема» из-за невозможности поражать российские и китайские ракеты в своем воздушном пространстве.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что гиперзвуковые ракеты, которые «невозможно сбить», обеспечили России огромное преимущество перед США.