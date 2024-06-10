10 июня 2024, 12:37

«Большая ошибка». Макрон пошел на риск в попытке улучшить свои электоральные позиции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание — нижнюю палату парламента — и назначил досрочные выборы. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью 360.ru сообщил, что французский лидер совершает большую ошибку.

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание - нижнюю палату парламента - и назначил досрочные выборы. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью 360.ru сообщил, что французский лидер совершает большую ошибку.

«Макрон пытается улучшить свои электоральные позиции, однако это большой риск для него. Он не первый президент Французской Республики, который идет на досрочные выборы для того, чтобы обзавестись более крупной поддержкой», - пояснил политолог.

Но в истории Франции случалось и такое, уточнил Мезюхо, когда глава государства шел на досрочные парламентские выборы и проигрывал их. Макрон должен осознавать, что это внеочередное голосование - возможность для других политических сил улучшить свои электоральные показатели.

«Как я понимаю, Макрон рассчитывает на то, что в ходе парламентской избирательной кампании ему удастся демонизировать и маргинализировать правых, как это уже случалось. На мой взгляд, эта политическая технология может и не удасться: та же правая партия „Национальное объединение“ Марин Ле Пен сегодня победила на выборах в европейский парламент. Таким образом она определила пропрезидентскую коалицию в несколько раз. Поэтому, возможно, лидер Франции совершает большую ошибку с точки зрения политтехнологий», - заключил Мезюхо.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал отправить президента Франции в отставку. Партия Макрона «Ренессанс» на выборах в Европарламент набрала вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен - 15,2% против 32%, но политик из последних сил цепляется за власть.

Отставки Интервью История Франция Выборы
10 июня 2024, 12:35
Посол Филиппин высказался о возможном введении антироссийских санкций
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Филиппины вряд ли введут антироссийские санкции. Об этом РИА «Новости» на ПМЭФ рассказал посол страны в России Игорь Байлен.

«Два года назад, когда началась специальная военная операция, мы не ввели санкции, и этот вопрос вы мне уже задавали. Я повторю свой ответ: я так не думаю», - высказался он.

Дипломат предположил, что вместо введения ограничений власти страны будут решать вопрос о преодолении вторичных санкций, которые последуют со стороны других государств.

Антироссийские санкции бьют по европейским компаниям, покинувшим РФ. Организации потеряли из-за этого свыше 107 миллиардов долларов. Как отметил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, потери европейских компаний не восстановить, а ситуация будет только ухудшаться. Рим уже потерял на антироссийских санкциях около 10-15 миллиардов евро, добавил он.

Санкции Россия ПМЭФ-2024
10 июня 2024, 12:34
Кремль опроверг слухи о вмешательстве России во внутренние дела других стран
Читайте нас в: Google Новости
Россия не вмешается в дела других стран вопреки клевете со стороны Соединенных Штатов и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он ответил на вопрос журналистов о том, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в парламент.

Песков подчеркнул, что голосование - это внутреннее дело республики. Россия не хочет вмешиваться в это, уточнил он.

«Вопреки широко иногда распространенной в Европе и в Америке клевете, мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран», - напомнил официальный представитель Кремля.

Кремль Дмитрий Песков Европа Россия
10 июня 2024, 11:31
Партия фон дер Ляйен одержала победу на выборах в ЕП
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Европейская народная партия с большим отрывом опередила другие фракции на выборах в Европарламент. Она получит 189 из 720 мест. Об этом на пресс-конференции завила глава уходящего состава Европарламента Роберта Метсола, ее процитировал ТАСС.

Она прокомментировала предварительные итоги выборов и подчеркнула, что партия фон дер Ляйен улучшила свои позиции по сравнению с нынешним составом ЕП.

Второе место заняли социалисты - они получили 135 мандатов. Третью строчку по числу голосов заняли либералы - у них 80 мандатов. Четвертое место получили умеренные правые - 72 мандата, а на пятом месте расположились правые из фракции «Идентичность и демократия». У них, в том числе у французской партии «Национальное объединение», 58 мандатов. «Зеленые» смогли добиться 52 мандатов.

«Европарламент нового состава начнет свою работу уже во вторник», - указала Метсола.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским. По ее словам, платформа наладит связи между единомышленниками.

Европарламент Урсула фон дер Ляйен Выборы
10 июня 2024, 11:06
Армения уже погашала прежние задолженности по взносам в ОДКБ — МИД
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Финансовые обязательства Армении в ОДКБ сохранятся, несмотря на публичное заявление о приостановке членства. Страна и раньше задерживала взносы, но погашала долг, сообщил РИА «Новости» представитель МИД России.

«Задолженности по выплатам в бюджет организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее. <…> Тогда проблемы <…> решались за счет имеющихся резервов в рабочем порядке, а „должники“ в дальнейшем погашали свои задолженности», - сказал он.

В 2024 году Армению обязали уплатить 53,22 миллиона рублей в бюджет ОДКБ. Собеседник агентства заявил, что, согласно уставу, за страной сохранят ее финансовые обязательства, независимо от желания приостановить свое членство. Представитель МИД заявил, что такова стандартная практика международных организаций.

Секретариат ОДКБ заявил, что не получил уведомлений о приостановке членства Армении. Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян предупредила, что республика не присоединится к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года о бюджете на 2024 год.

Армения Дипломатия Международные отношения Деньги ОДКБ

Новости по теме