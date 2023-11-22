«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России», - подчеркнул он.

Также Кинщак выразил надежду, что совместными действиями удастся благополучно и полностью завершить все эвакуационные мероприятия.

Отдельно он обратил внимание, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом работает с ограничениями. Пропуск возможен только в светлое время суток, за которое пограничные процедуры успевают пройти несколько сотен человек. Их количество устанавливает египетская сторона.

«Это связано с <…> мерами с целью не допустить проникновения на свою территорию лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны», - пояснил Кинщак.

Периодически КПП закрывают представители ХАМАС, фактически контролирующие его работу с палестинской стороны, добавил он. Это необходимо, чтобы соблюдать требования движения по обеспечению доступа в осажденный анклав гумпомощи.

«Выход иностранных граждан из сектора Газа происходит в условиях продолжающихся боевых действий в анклаве, что еще больше осложняет процесс», - подчеркнул он.

Отметил директор департамента и еще один фактор - без согласия израильтян покинуть сектор не может ни один человек.