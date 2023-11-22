Большая часть россиян уже покинула сектор Газа — МИД
Благодаря усилиям МИД и загранпредставительств России процесс эвакуации российских граждан из Газы удалось наладить, сообщил директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства Александр Кинщак. Комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«К настоящему времени большая часть наших соотечественников уже покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России», - подчеркнул он.
Также Кинщак выразил надежду, что совместными действиями удастся благополучно и полностью завершить все эвакуационные мероприятия.
Отдельно он обратил внимание, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом работает с ограничениями. Пропуск возможен только в светлое время суток, за которое пограничные процедуры успевают пройти несколько сотен человек. Их количество устанавливает египетская сторона.
«Это связано с <…> мерами с целью не допустить проникновения на свою территорию лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны», - пояснил Кинщак.
Периодически КПП закрывают представители ХАМАС, фактически контролирующие его работу с палестинской стороны, добавил он. Это необходимо, чтобы соблюдать требования движения по обеспечению доступа в осажденный анклав гумпомощи.
«Выход иностранных граждан из сектора Газа происходит в условиях продолжающихся боевых действий в анклаве, что еще больше осложняет процесс», - подчеркнул он.
Отметил директор департамента и еще один фактор - без согласия израильтян покинуть сектор не может ни один человек.