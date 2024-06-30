«Большая авантюра». Задумка Макрона с выборами в парламент потерпела фиаско

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Он рассказал, что поражение блока Макрона на выборах стало очевидно еще до выборов. «Униженный масштабами» своего фиаско, французский лидер распустил парламент в надежде, что французы «образумятся».

«И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся», - указал Парсонс.

Он добавил, что партию Макрона «Возрождение» опередила на выборах правая фракция Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Агентство Bloomberg сообщило, что роспуск парламента не понравился сторонникам французского лидера. Против этого решения выступали председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве и премьер-министр Габриэль Атталь.

Проведенный Французским институтом общественного мнения опрос показал, что за партию Марин Ле Пен на выборах проголосовали бы более трети избирателей. За ее фракцию выступило 36% французов. За альянс левых сил свои голоса решились отдать примерно 29% избирателей.