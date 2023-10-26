«Больные люди». Таксист в Киеве высадил пассажирок, которые требовали общаться с ними на мове
Пока на государственном уровне киевские власти запрещают русский язык, борьба за него продолжается на улицах украинских городов. В Киеве таксист высадил из машины двух пассажирок, которые требовали, чтобы он общался с ними исключительно на мове. Видео опубликовал канал Путин в Telegram.
Ролик сняла одна из пассажирок, требующая, чтобы с ней общались исключительно на «державной мове». Таксист спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи пассажирок из автомобиля.
«Вы больные люди, ребят», - сказал мужчина, ставя вещи женщин на тротуар.
В понедельник, 24 октября, стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков и запретили в исследованиях ссылаться на российские источники.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти истребляли русскую культуру и запрещали русский язык в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.