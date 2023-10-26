«Больные люди». Таксист в Киеве высадил пассажирок, которые требовали общаться с ними на мове

Ролик сняла одна из пассажирок, требующая, чтобы с ней общались исключительно на «державной мове». Таксист спокойно ответил, что отменяет заказ и вынес вещи пассажирок из автомобиля.

«Вы больные люди, ребят», - сказал мужчина, ставя вещи женщин на тротуар.

В понедельник, 24 октября, стало известно, что в Киевском национальном университете отменили изучение русского и белорусского языков и запретили в исследованиях ссылаться на российские источники.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти истребляли русскую культуру и запрещали русский язык в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.