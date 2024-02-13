Больной раком Карл III продолжит лечение в Лондоне

До этого монарх находился в Сандрингемском дворце в Норфолке. В связи с возвращением он провел еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком по телефону.

По данным источника издания, Карл III запланировал провести несколько встреч, а также его ждет второй курс лечения от рака. Если самочувствие монарха будет удовлетворительным, аудиенцию с премьер-министром проведут в очном формате.

В начале февраля стало известно, что у монарха диагностировали рак предстательной железы. Журналист Том Бауэр не исключил, что Карл III может отказаться от химиотерапии в пользу народных средств.

Британский король накануне поблагодарил народ за поддержку и добрые пожеланиями, которые он получил в последнее время в большом количестве.