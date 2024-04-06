06 апреля 2024, 18:49

Больная крыса выскочила из унитаза и покусала канадца

Unsplash
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Житель Монреаля заразился лептоспирозом после того, как на него набросилась выпрыгнувшая из туалета крыса. Об этом сообщило издание Metro.

Пожилой мужчина обнаружил у себя дома в унитазе грызуна и попытался выбросить животное. Крыса дважды покусала 76-летнего канадца, после чего тот обратился в больницу. Врачи сделали пострадавшему укол от столбняка и отпустили домой.

Через три недели канадцу стало плохо: начались мигрени, резко упало давление. Врачи диагностировали у мужчины лептоспироз и поражение почек. За несколько дней у пенсионера развился сепсис, но медикам удалось спасти мужчину.

Ранее жительница Саратова нашла у себя дома двух питонов , которые сбежали из соседней квартиры через канализацию. Позже хозяин животных признался, что смыл трех змей в унитаз вместе с крысами.

Больницы Канада Врачи Животные
06 апреля 2024, 18:36
Совет Безопасности ООН обсудит включение Палестины в организацию
РИА «Новости»
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Главной темой закрытого заседания Совбеза ООН 8 апреля станет обсуждение возможного вступления Палестины в международную структуру. Об этом заявило постоянное представительство Мальты при ООН, сообщило радио Sputnik.

Консультации касательно заявки Палестины пройдут в понедельник в 10:00 (17:00 по московскому времени).

Палестинское руководство направляло обращение в ООН еще в 2011 году, но позже решило сохранить статус постоянного наблюдателя.

Ранее Палестина направила в ООН заявку на членство в организации.

Стремление ближневосточной страны поддержал Китай. Министр иностранных дел КНР Ван И попросил другие государства не препятствовать включению Палестины в ООН. Дипломат также призвал справедливо решить вопрос с палестинским анклавом и перестать закрывать глаза на происходящее в секторе Газа.

ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 апреля 2024, 18:31
Передачу Украине российских активов назвали «выстрелом в ногу» ЕС
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Конфискация российских активов обернется негативными последствиями для Евросоюза. Однако лидеров Соединенных Штатов эти проблемы не волнуют, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в беседе с Figaro.

«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», - сказал он.

Аналитик пояснил, что ответная реакция России прежде всего ударит по европейским странам. Резервные активы насчитывают свыше двухсот миллиардов евро ЕС, что значительно превышает сумму, хранимую США, объяснил экономист.

Он добавил, что изъятие российских денег дискредитирует ЕС в глазах инвесторов. Они перестанут считать Евросоюз гарантом прав собственности, но такая ситуация не очень беспокоит Америку.

«Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», - заключил Штайнбах.

Ранее замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани заявил, что в июне министерства стран G7 предложат своим лидерам идеи, как передать Украине замороженные активы России. Это должно состояться накануне саммита.

США Евросоюз Экономика
06 апреля 2024, 16:41
Больше плаща Гарри Поттера. «Мегащит-невидимку» изобрели в Великобритании
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Разработчики британской компании Invisibility Shield изобрели щит-невидимку, который может скрывать спрятанный за ним предмет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Благодаря множеству линз щит рассеивает вертикальную полосу света и вызывает иллюзию исчезновения объекта. Высота разработки составляет 183 сантиметра, а ширина - 122 сантиметра.

«В отличие от плаща Гарри Поттера, он достаточно велик, чтобы скрыть несколько человек», - отметили журналисты.

В издании добавили, что приобрести необычный щит можно за 699 фунтов стерлингов (около 81 700 рублей). По словам разработчиков, лучше всего изобретение работает на однородном фоне. Удерживать и переносить щит можно с помощью специальных ручек, оставаясь при этом незамеченным, заявили в компании.

Ранее российские ученые создали легкий и прозрачный материал , способный производить электрический ток. В основе композита специалисты использовали графен с включениями наноалмазов.

Великобритания Ученые Гарри Поттер
06 апреля 2024, 13:11
СК Приднестровья возбудил дело после атаки БПЛА на воинскую часть
РИА «Новости»
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Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики начал расследовать обстоятельства падения беспилотника в воинской части в Рыбницком районе. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «диверсия». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дрон рухнул на военный объект Министерства обороны ПМР днем 5 апреля. В результате произошел взрыв, из-за которого пострадал автомобиль с радиолокационной станцией. Обошлось без жертв.

«В ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона», - указали в пресс-службе.

Криминалисты проводят экспертизу найденных взрывчатых веществ, добавили в Следственном комитете ПМР.

Ранее представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсупов заявил о непричастности страны к случившемуся. Он объяснил, что ВСУ не стали бы использовать ценные беспилотники для «подобных мелких провокаций».

Уголовное дело Беспилотники Военные Взрывы Приднестровье

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