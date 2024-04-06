Больная крыса выскочила из унитаза и покусала канадца

Пожилой мужчина обнаружил у себя дома в унитазе грызуна и попытался выбросить животное. Крыса дважды покусала 76-летнего канадца, после чего тот обратился в больницу. Врачи сделали пострадавшему укол от столбняка и отпустили домой.

Через три недели канадцу стало плохо: начались мигрени, резко упало давление. Врачи диагностировали у мужчины лептоспироз и поражение почек. За несколько дней у пенсионера развился сепсис, но медикам удалось спасти мужчину.

Ранее жительница Саратова нашла у себя дома двух питонов , которые сбежали из соседней квартиры через канализацию. Позже хозяин животных признался, что смыл трех змей в унитаз вместе с крысами.