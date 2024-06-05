Боливия захотела поставлять в Россию мясо лам

«Мы провели встречу с российской делегацией и договорились продолжить экспорт мяса говядины, а также дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса семейства верблюдовых», - отметил он.

По словам Суареса, мясо лам в Боливии высокого качества, в нем содержится мало холестерина. Кроме того, Боливия имеет достаточное поголовье как для внутреннего рынка, так и для экспорта в разные страны мира.

Ранее президент Боливии Луис Арсе рассказал об отношениях с Россией на фоне происходящих событий в мире. Он завил, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложились «отличные отношения».