02 января 2024, 02:47

Болгарские таможенники проверили склады «Лукойл нефтохим» после запрета на нефть из РФ

РИА «Новости»
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Болгарская таможня проверила склады предприятия «Лукойл нефтохим Бургас» после вступления в силу запрета на экспорт нефтепродуктов, произведенных из сырой российской нефти. Об этом сообщили на сайте таможенной службы страны.

Согласно запрету заводу в Бургасе запрещено экспортировать некоторые нефтепродукты с 1 января 2024 года, а с 1 марта - заниматься переработкой российской нефти.

Ведомство также заявило, что в проверке задействовали около 150 таможенников из подразделений «Контроль», «Таможенная разведка и расследования» и «Акцизная деятельность».

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила болгарские власти, что предприятие «Лукойл нефтохим Бургас» не выйдет купить по заниженной цене, несмотря на ограничения его деятельности.

Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что болгарские власти надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу, но это оказалась невозможным. Потом болгарские власти отозвали свое решение.

Баятович также отметил, что Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.

Таможня Болгария Запреты Санкции Нефть
02 января 2024, 02:41
Стрельба на новогодней вечеринке в Лос-Анжелесе унесла жизни двух человек
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Два человека скончались в результате стрельбы во время новогодней вечеринки в Лос-Анжелесе. Восемь участников мероприятия попали в больницу с ранениями, сообщила радиостанция KABC.

«Два человека погибли на месте, восемь попали в больницу в результате стрельбы на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь», - говорилось в сообщении.

Подробности пока не известны, но сообщается, что кто-то открыл огонь после полуночи в понедельник, 1 января.

В Италии депутат от правящей партии страны ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал свой пистолет, когда тот выстрелил. Мужчина заявляет, что не нажимал на курок. Итальянская прокуратура расследует обстоятельства дела.

В Якутске мигранты открыли огонь на стройке. Стрельба произошла в строящемся здании, двое человек ранены. Полиция выясняет личности стрелявших. Известно, что они уроженцы стран ближнего зарубежья, сообщило Радио Sputnik.

Италия Стрельба Больницы Депутаты Мужчины Полиция
02 января 2024, 01:45
Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год
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Американский миллиардер Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего. Он написал об этом в своей социальной сети Х.

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - отметил предприниматель.

Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».

Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен - миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.

При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.

Илон Маск
02 января 2024, 01:23
Итальянский депутат выстрелил в человека на новогодней вечеринке
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Депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны, сообщила газета Corriere della Sera.

Эмануэле Поццоло - член правящей партии «Братья Италии». Он показывал свое огнестрельное оружие, когда оно выстрелило. Пуля попала в зятя охранника, работающего на заместителя министра юстиции Италии Андреа Дельмастрою Мужчину отвезли в больницу, но вскоре его оттуда выписали. По словам замминистра, он хорошо себя чувствует. Поццоло в недоумении - он признал демонстрацию оружия, но выразил уверенность, что не стрелял из пистолета, и выстрел был случайным.

Накануне Нового года пьяная компания из двух молодых людей и девушек устроила потасовку на улице в Нижневартовске. Девушки поссорились, и избранники бросились на их защиту. У одного был пистолет.

Полиция Петербурга задержала парня по подозрению в стрельбе по автобусу. Силовики забрали у него пневматический пистолет.

Италия Больницы Депутаты Оружие Полиция Новый год
02 января 2024, 01:17
Подростка зарезали на глазах у тысячи людей в лондонском парке в канун Нового года
РИА «Новости»
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Скотленд-Ярд разыскивает свидетелей нападения на 16-летнего школьника Гарри Питмана, которого жестоко зарезали незадолго до полуночи в канун Нового года. На момент убийства подросток вместе с одноклассниками стоял и ждал начала фейерверков в Лондоне. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Полицейские арестовали по подозрению в убийстве сверстника погибшего. Его личность не разглашается.

Полицейским пришлось пробираться сквозь огромную толпу, чтобы добраться до умирающего подростка. Они оказали ему первую помощь до прибытия бригады парамедиков, но школьник скончался.

Убийство произошло в элитном пригороде Лондона - Примроуз-Хилл. На месте работают криминалисты, полиция патрулирует район. На момент убийства Питмана в парке находились около 30 тысяч человек.

Издание отметило, что Гарри стал 22-м подростком, убитым в Лондоне в 2023 году. При этом 18 из них получили смертельные ножевые ранения.

Ранее легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата обнаружили мертвым в своем автомобиле в Кении. Ему нанесли ножевые ранения в области груди и шеи. По факту убийства полиция начала расследование.

Лондон Великобритания Убийства Дети Новый год

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