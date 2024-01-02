Болгарские таможенники проверили склады «Лукойл нефтохим» после запрета на нефть из РФ

Согласно запрету заводу в Бургасе запрещено экспортировать некоторые нефтепродукты с 1 января 2024 года, а с 1 марта - заниматься переработкой российской нефти.

Ведомство также заявило, что в проверке задействовали около 150 таможенников из подразделений «Контроль», «Таможенная разведка и расследования» и «Акцизная деятельность».

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила болгарские власти, что предприятие «Лукойл нефтохим Бургас» не выйдет купить по заниженной цене, несмотря на ограничения его деятельности.

Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что болгарские власти надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу, но это оказалась невозможным. Потом болгарские власти отозвали свое решение.

Баятович также отметил, что Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.